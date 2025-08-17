Сьогодні, 17 серпня, лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку могло б виповнитися 57 років. Та життя співака трагічно обірвалося в автокатастрофі, що сталася 2 лютого 2015 року, коли він повертався з концерту у Кривому Розі.

Українці продовжують берегти пам'ять про Андрія: співають улюблені пісні гурту "Скрябін", згадують його найкращі висловлювання. З нагоди дня народження співака редакція LifeStyle 24 зібрала цитати Кузьми, які актуальні й досі. До речі Улюблені хіти зазвучать по-новому: у Львові пройде концерт до дня народження Кузьми Скрябіна Цитати Кузьми Скрябіна, які актуальні й досі "Війна не може бути на якісь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому, як на мене, нейтральним бути не можна".

"Я зненавидів те, що спочатку любив. Я зненавидів наших політиків, бо то є лицеміри. Я зненавидів Росію, до якої завжди ставився толерантно".

"Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна – самий ідіотський винахід людей. І то, що вона час від часу повторюється – то є саме жахливе".

"Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як у країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами – понадівали вишиванки й поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку – і вже думаєш, що все змінилося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…". Кузьма Скрябін / Фото з мережі "Мій дім – єдине у світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей".

"Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові".

"Змінюйте світ на краще, дбайте про нього, тому що ви в ньому живете!" До речі, раніше ми публікували цитати Романа Ратушного, який загинув у бою за Україну.