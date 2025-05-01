Ваші предки були еллінами: 13 українських прізвищ, які мають давньогрецьке коріння

В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Так, деякі родові імена прийшли до нас зі Стародавньої Греції та збереглися до наших часів.

Здебільшого грецькі прізвища утворювалися за різних обставин, тому мають цікаве значення. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24 з посиланням на книгу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які мають грецьке походження

У давнину люди формували прізвища з огляду на різноманітні чинники. Так, хтось отримував свої родові імена через рід діяльності, особливості зовнішності, риси характеру або поведінку. Нерідко також можна було почути прізвища утворені від назв населених пунктів. Зокрема, грецькі родові імена Мангуш і Шамлі мають саме таке походження. Однак у сучасному світі їх власників залишилося доволі мало в Україні – приблизно 200 людей. До родових імен, які мають грецьке коріння також належать:

Ахбаш – це прізвище трактується як "світловолосий", тому могло належати людям, які мали біляве волосся. Наразі відомо про 70 українців з таким родовим іменем.

Імерелі – лише 34 носії такого родового імені проживають на території України.

Кіор – це прізвище можна перекласти як "сліпий". Його мають 390 українців у сучасному світі.

Куркчі – родове ім'я трактується як "хутряний" і належить 336 українцям.

Балабан – перекладається з грецької мови як "величезний". В Україні налічується 4047 представників цього прізвища.

Варсамас – 16 українців можуть похизуватися таким родовим іменем.

Яцько – 524 представники цього прізвища.

Волониць – родове ім'я означає "в’язальна спиця", тому цілком ймовірно, що його власники у давнину полюбляли займатися рукоділлям. Відомо, що в Україні проживають 19 людей з таким прізвищем.

Габіда – 35 власників цього прізвища наразі мешкають в Україні.

Мармур – 115 носіїв цього прізвища живуть наразі в Україні.

Ялу – вважається дуже рідкісним родовим іменем, адже відомо лише про 9 його власників.

Прізвища давньогрецького походження / Фото Freepik

Яке ще прізвище вказує на давньогрецьке походження

Експерти групи "Українське прізвище" зазначили, що прізвище Атамас має давньогрецьке коріння. Ба більше, так звали царя, який правив містом Орхоменос. За міфологією, чоловік був онуком бога Прометея, що викрав вогонь з Олімпу і передав його людям.

У сучасному світі відомо лише про 120 носіїв цього прізвища, які проживають на Київщині, Миколаївщині та Дніпровщині.