Ці 17 українських прізвищ належали лише спокусникам: перевірте своє у списку

Наші предки часто утворювали прізвища, які вказували на характер або поведінку людини. Нерідко можна було почути родові імена, які давали лише тим, хто полюбляв спокушати.

Такі прізвища могли багато розповісти про спосіб життя свого власника. Детальніше про ці родові імена – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка прізвищ, які давали спокусникам

Романтичний характер своїх носіїв підкреслюють прізвища: Любимов, Любимова та Залицяйло. У давнину такі родові імена давали людям, які вміли знаходити спільну мову з протилежною статтю та майже не приховували своєї прихильності до неї. У сучасному світі ці прізвища зустрічаються у 878 українців, які переважно живуть у Києві та Одесі.

Водночас родові імена Кохан, Коханюк, Коханевич і Коханець традиційно давали тим, хто відзначався галантністю та мав хист до флірту. В Україні їхніх носіїв нараховують близько 8 тисяч осіб, а найбільше – у Києві, Харкові та Львові.

До того ж предки формували прізвища з огляду на те, чи легковажно людина ставиться до стосунків. Саме тому раніше можна було часто почути родові імена Бабій та Бабійчук. Вони, ймовірно, з'явилися як прізвиська для чоловіків, які не дуже серйозно ставилися до стосунків і легко втрачали свій інтерес до жінок. В Україні наразі відомо про понад 18 тисяч осіб, які можуть похизуватися цими прізвищами.

Прізвища, які належали спокусникам / Фото Freepik

Які ще прізвища давали спокусникам

Що цікаво, предки нерідко підкреслювали зовнішню привабливість, манери чи навіть хитрість власника за допомогою родових імен. Ці прізвища не вважаються популярними в Україні, але все ж їх можна інколи почути. До таких родових імен належать: Жеребецька, Жеребець, Огир, Розпутній, Гріховодова, Потіпака, Паплюга та Кокоткіна.