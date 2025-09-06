Їхнє значення неможливо вгадати: 20 найдивніших українських прізвищ
- Українські прізвища часто походять від давніх прізвиськ, слів або обставин.
Наприклад, Сагайдак, Бородай, Стогній, Кучма, Рогаль.
Переважна більшість українських прізвищ походить від зовнішності, характеру або професії людини. Деякі з родових імен звучать цілком звично, тоді як інші викликають здивування чи усмішку.
Саме такі незвичні прізвища збереглися до наших часів. Детальніше про дивні українські родові імена – розповідає LifeStyle24 з посиланням на портал "Український інтерес".
Дивіться також Були популярні серед наших предків: добірка рідкісних імен, яким понад 1000 років
Які дивні українські прізвища мають цікаве значення?
Деякі українські прізвища звучать настільки незвично, що мимоволі викликають усмішку або щире здивування. Вони можуть походити від давніх прізвиськ, дивних слів, занять чи навіть випадкових обставин, у яких опинилися наші предки. Серед родових імен, які мають цікаве значення:
- Сагайдак – "шкіряна сумка для стріл";
- Бородай – "бородата людина";
- Цюпа – "хижа" або "в'язниця";
- Стогній – "людина, яка постійно стогне та скаржиться";
- Махина – "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо";
- Копил – "дерев'яне шевське знаряддя, яким користуються для виготовлення взуття";
- Солодуха – "страва, приготована із житнього солоду";
- Бевзь – "нерозумна людина";
- Рогаль – "віл з великими рогами";
- Бодня – "дерев'яна низька діжка з кришкою";
- Кучма – "висока бараняча шапка" або "скуйовджене волосся";
- Малай – "вид кукурудзяного або горохового хліба";
- Говоруха – "та, що любить поговорити" або "балакуха";
- Гнида – "яйце воші";
- Стадник – "пастух";
- Рогалик – "булочка у вигляді рога";
- Смаглій – "смаглявий чоловік";
- Чупрун – "простолюдин";
- Рогач – "самець-олень з рогами" або "жук, верхня щелепа якого має форму рога";
- Колодій – "великий ніж з дерев'яною колодкою" або "колісник".
Найдивніші імена, якими зараз називають дітей в Україні
- У сучасному світі українські батьки все сміливіше експериментують з вибором імен для своїх дітей. Дорослі використовують фантазію та згадують давні традиції, формуючи особливі варіанти.
- Серед екзотичних жіночих імен, якими найчастіше називали дітей у 2025 році: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лукерія, Аврора та Жасмін. Також можна почути складніші й зовсім несподівані варіанти на кшталт Лія-Айлін, Еден Росе чи Муначімсо Айв.
- Не менш оригінальними виявилися й вибори імен для хлопчиків. У свідоцтвах про народження з'явилися такі варіанти, як Арей, Платон, Еней, Аскольд, Зореслав і Радомир. Деякі з них мають історичні або міфологічні корені, а інші дивують сучасністю, зокрема Космос, Люцифер чи Оскар.