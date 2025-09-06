Переважна більшість українських прізвищ походить від зовнішності, характеру або професії людини. Деякі з родових імен звучать цілком звично, тоді як інші викликають здивування чи усмішку.

Саме такі незвичні прізвища збереглися до наших часів. Детальніше про дивні українські родові імена – розповідає LifeStyle24 з посиланням на портал "Український інтерес".

Які дивні українські прізвища мають цікаве значення?

Деякі українські прізвища звучать настільки незвично, що мимоволі викликають усмішку або щире здивування. Вони можуть походити від давніх прізвиськ, дивних слів, занять чи навіть випадкових обставин, у яких опинилися наші предки. Серед родових імен, які мають цікаве значення:

Сагайдак – "шкіряна сумка для стріл";

– "шкіряна сумка для стріл"; Бородай – "бородата людина";

– "бородата людина"; Цюпа – "хижа" або "в'язниця";

– "хижа" або "в'язниця"; Стогній – "людина, яка постійно стогне та скаржиться";

– "людина, яка постійно стогне та скаржиться"; Махина – "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо";

– "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо"; Копил – "дерев'яне шевське знаряддя, яким користуються для виготовлення взуття";

– "дерев'яне шевське знаряддя, яким користуються для виготовлення взуття"; Солодуха – "страва, приготована із житнього солоду";

– "страва, приготована із житнього солоду"; Бевзь – "нерозумна людина";

– "нерозумна людина"; Рогаль – "віл з великими рогами";

– "віл з великими рогами"; Бодня – "дерев'яна низька діжка з кришкою";

– "дерев'яна низька діжка з кришкою"; Кучма – "висока бараняча шапка" або "скуйовджене волосся";

– "висока бараняча шапка" або "скуйовджене волосся"; Малай – "вид кукурудзяного або горохового хліба";

– "вид кукурудзяного або горохового хліба"; Говоруха – "та, що любить поговорити" або "балакуха";

– "та, що любить поговорити" або "балакуха"; Гнида – "яйце воші";

– "яйце воші"; Стадник – "пастух";

– "пастух"; Рогалик – "булочка у вигляді рога";

– "булочка у вигляді рога"; Смаглій – "смаглявий чоловік";

– "смаглявий чоловік"; Чупрун – "простолюдин";

– "простолюдин"; Рогач – "самець-олень з рогами" або "жук, верхня щелепа якого має форму рога";

– "самець-олень з рогами" або "жук, верхня щелепа якого має форму рога"; Колодій – "великий ніж з дерев'яною колодкою" або "колісник".

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

