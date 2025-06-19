Вони невідомі іноземцям: 4 автентичні українські прізвища, які не зустрінеш за кордоном
- Чотири автентичні українські прізвища, які рідко зустрічаються за межами України.
Вони мають глибоке історичне коріння та згадуються в козацьких реєстрах.
Деякі прізвища неможливо почути за межами України. Адже вони унікальні для нашої культури та мають глибоке історичне коріння.
Частина цих родових імен виникла ще за часів Київської Русі й збереглася до сьогодення, вказуючи на давні звичаї, заняття та навіть риси характеру предків. Такі прізвища і нині доволі поширені серед українців, пише LifeStyle24 з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренка.
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Добірка українських прізвищ, які неможливо почути за кордоном
Логвиненко
У сучасному світі налічується лише 5591 людина, яка має це родове ім'я. Переважно власники такого прізвища мешкають на Київщині, Харківщині та Дніпровщині. Родове ім'я Логвиненко згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік.
Жадан
В Україні наразі відомо про 3678 носіїв цього прізвища. Вони переважно живуть на Харківщині та Київщині. Прізвище Жадан також згадується у реєстрах серед старшини Гетьманщини, київського міщанства та репресованих.
Сулима
Лише 3037 українців мають таке родове ім'я. Відомо, що вони переважно проживають на Київщині, Вінниччині та Львівщині. Це прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік, а також серед старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих.
Білан
Це прізвище вважається доволі популярним, адже займає 386 місце серед найпоширеніших в Україні. 7932 людини можуть похизуватися цим родовим іменем. Здебільшого вони живуть на Київщині, Дніпровщині та Черкащині. Що цікаво, це прізвище також згадується у реєстрах серед старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих.
Які прізвища належали любителям поїсти
Пращури, які відзначалися особливою пристрастю до їжі, полюбляли готувати різні страви та пригощати ними інших, могли похизуватися "смачними" прізвищами. До них належать: Борщ, Брюхань, Булка, Варениця, Жовтобрюх, Лакомий, Ласий, Малай, Масло, Молоко, Напха, Пузач, Сало, Скороїд, Смакула, Трипуз, Череватий, Черевуха та Юшка.