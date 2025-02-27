14 українських прізвищ, утворених від жіночих імен: перевірте своє у списку

В Україні існує багато прізвищ, які утворені від жіночих імен. Хоч у давнину більшість формувалася від чоловічих варіантів або професій предків, у деяких регіонах поширювалися зовсім інші родові імена.

Подібні прізвища часто з'являлися внаслідок того, що в родині жінка відігравала ключову роль. Про родові імена, які походять від жіночих імен – розповідає 24 Канал з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ".

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Добірка прізвищ, які походять від жіночих імен

У давнину прізвища, що походять від жіночих імен, утворювалися переважно тоді, коли жінка ставала головою роду або була особливо відомою в громаді. Водночас подібні родові імена формувалися, якщо чоловік помирав, залишаючи вдову, яка продовжувала вести господарство. Що цікаво, такі прізвища також з'являлися, якщо жінка мала неабиякий авторитет у суспільстві.

В Україні можна часто почути прізвища, сформовані від імені Галина, що має давньогрецьке походження та перекладається як "спокій". До таких варіантів належать: Галенко, Галчук Галкевич і Галич. Крім цього, чимала кількість українців може похизуватися прізвищами, утвореними від імені Катерина, що має давньогрецьке коріння та означає "чиста". Серед таких варіантів: Катериненко, Катеринич і Катериненчук.

До того ж багато прізвищ утворилося від імені Горпина, що є формою римського варіанту Агрипина. Серед них: Горпиненко, Горпинчук, Горпинич тощо. У минулому досить поширеними були також прізвища, сформовані від давньогрецького імені Василиса. До таких варіантів належать: Василищенко, Василисюк, Василишин і Василисяк.

Українські прізвища, утворені від жіночих імен / Фото Freepik

Які прізвища вказують на те, що жінка була головою родини

Український мовознавець Юліан Редько у своїй праці Сучасні українські прізвища розповів про родові імена, які вказують на те, що рід очолювала жінка. Раніше дівчата не мали стільки ж прав як чоловіки. Тому лише особи чоловічої статі могли стати головою роду. Однак цей статус здобувала жінка, якщо родина втрачала батька. У такому разі сім'я отримувала прізвище, утворене від імені очільниці роду. До таких належать: Натальченко, Наталуха, Наталенко, Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко, Химченко, Хівренко, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Ганзенко, Гандзюк, Гапченко, Любащенко, Любченко, Любарщук, Євдошенко, Івженко та Харитенко.