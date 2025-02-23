Тому дорослим слід уникати занадто екзотичних імен та тих, які мають погану історичну репутацію. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Мають сильну енергетику: 6 милозвучних жіночих імен, про які всі забули

Добірка імен, якими не варто називати дітей

Люцифер

Це ім'я має латинське походження й означає "той, що несе світло". Попри його значення, у християнстві воно асоціюється з дияволом. У зв'язку з цим носій цього імені стикатиметься з упередженим ставленням у суспільстві.

Адольф

Це ім'я має давньонімецьке коріння та трактується як "благородний вовк". На початку XX століття так часто називали хлопців, що жили в Німеччині. Однак після Другої світової війни це ім'я набуло надзвичайно негативного забарвлення через його відомого носія – Адольфа Гітлера. Дитині з таким іменем буде важко уникнути небажаних асоціацій.

Каїн

У біблійній історії Каїн убив свого брата Авеля, через що ім'я стало символом зради та братовбивства. Саме тому воно може викликати негативні асоціації та небажані жарти в суспільстві. Крім цього, дитині, ймовірно, буде складно сприймати своє ім'я у дорослому віці.

Принцеса

Це ім'я звучить доволі гарно для маленької дитини. Втім, у дорослому віці воно може викликати непорозуміння та несерйозне ставлення до його носія. Ба більше, таке ім'я стане причиною для насмішок і недоречних жартів.

Якими іменами не варто називати дітей / Фото Freepik

Які імена вже вийшли з моди

Мода на імена постійно змінюється з огляду на культурні тенденції. Деякі варіанти вважаються застарілими, тому їх все рідше можна почути серед людей.

Так, ім'я Валерій, яке походить від латинської основи "валео" та перекладається як "могутній або міцний", втратило свою популярність. Його власники полюбляють бути в центрі уваги, через що інколи проявляють надмірну імпульсивність у своїх діях.

Також з моди вийшло ім'я Агата, яке має давньогрецьке походження та означає "добра" або "гарна". Його представниці відзначаються стійкістю та наполегливістю, тому завжди досягають власних цілей. Такі жінки здатні згуртувати навколо себе людей, завдяки оптимізму й позитиву.