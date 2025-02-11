24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку забутих українських імен. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок.

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Добірка забутих милозвучних імен для дівчаток

Варвара

Це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "варварка". У давнину так називали сильних, мудрих та незалежних жінок. Власниці цього імені вміють постояти за себе та свої переконання. Варвари полюбляють дізнаватися щось нове та цікавитися творчістю.

Марися

За однією з версій, це ім'я походить від "Марія", яке означає "пані" або "кохана". Його представниці швидко можуть заполонити серця людей своєю добротою. Їхня природна чарівність і відкритість допомагають їм будувати міцні дружні зв'язки.

Одарка

Це ім'я має слов'янське походження та означає "благословити" або "подарувати". Такі жінки поєднують у собі силу й ніжність. Вони мають вроджене відчуття справедливості й часто стають на захист слабших.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Параскевія

Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "переддень свята". Його власниці – терплячі жінки з сильним характером. Їх складно зрозуміти з першого погляду, але ті, хто знає Параскевій ближче, цінують за відданість і турботу.

Лукерія

Це ім'я походить з Давньої Греції та трактується як "солодка". Лукерії вміють бачити красу в простих речах і з легкістю підкорюють оточення своїм шармом. Вони мають гарне почуття гумору й люблять бути в центрі уваги, залишаючись щирими.

Євстахія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "щаслива та стійка". Євстахії – загадкові жінки, які полюбляють мріяти. Водночас вони можуть демонструвати рішучість у складних ситуаціях.

Які ще існують забуті жіночі імена

Ім’я Євстина має давньогрецьке походження та трактується як "сильна характером". Його представниці вміють протистояти викликам долі та не бояться життєвих випробувань. Євстини – розсудливі, але водночас дуже емоційні жінки.

Ім'я Лілея має латинське походження та утворене від назви квітки "лілії". Воно означає "чиста" й "невинна". Такі жінки завжди готові допомогти своїм найближчим. Лілеї мають тендітну душу й прагнуть досягти гармонії в усьому.