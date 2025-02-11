24 Канал со ссылкой на Как зовут подготовил подборку забытых украинских имен. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей.

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Подборка забытых благозвучных имен для девочек

Варвара

Это имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "варварка". В древности так называли сильных, мудрых и независимых женщин. Обладательницы этого имени умеют постоять за себя и свои убеждения. Варвары любят узнавать что-то новое и интересоваться творчеством.

Марыся

По одной из версий, это имя происходит от "Мария", которое означает "госпожа" или "любимая". Его представительницы быстро могут заполонить сердца людей своей добротой. Их природное обаяние и открытость помогают им строить крепкие дружеские связи.

Одарка

Это имя имеет славянское происхождение и означает "благословить" или "подарить". Такие женщины сочетают в себе силу и нежность. Они имеют врожденное чувство справедливости и часто становятся на защиту слабых.

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Параскевия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "канун праздника". Его обладательницы – терпеливые женщины с сильным характером. Их сложно понять с первого взгляда, но те, кто знает Параскевий ближе, ценят за преданность и заботу.

Лукерья

Это имя происходит из Древней Греции и трактуется как "сладкая". Лукерьи умеют видеть красоту в простых вещах и с легкостью покоряют окружающих своим шармом. Они обладают хорошим чувством юмора и любят быть в центре внимания, оставаясь искренними.

Евстахия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "счастливая и стойкая". Евстахии – загадочные женщины, которые любят мечтать. В то же время они могут демонстрировать решительность в сложных ситуациях.

Какие еще существуют забытые женские имена

Имя Евстина имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "сильная характером". Его представительницы умеют противостоять вызовам судьбы и не боятся жизненных испытаний. Евстины – рассудительные, но в то же время очень эмоциональные женщины.

Имя Лилия имеет латинское происхождение и образовано от названия цветка "лилии". Оно означает "чистая" и "невинная". Такие женщины всегда готовы помочь своим близким. Лилии имеют хрупкую душу и стремятся достичь гармонии во всем.