Чимало українських прізвищ мають цікаве походження, про яке сьогодні відомо лише вузькому колу дослідників. Деякі з родових імен пов'язані з давніми родами та навіть правителями.

Саме ці прізвища мають тисячолітню історію. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Петра Масляка, українського науковця та доктора географічних наук.

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Які українські прізвища мають тисячолітню історію?

Професор Петро Масляк запевнив, що деякі українські родові імена мають надзвичайно давнє та незвичне походження. Наприклад, прізвища Кахно, Махно, Сахно, Дахно з'явилися ще понад тисячу років тому. Вони мають спільну основу, але відрізняються лише початковими літерами. Попри свою популярність, точне походження цих родових імен досі залишається загадкою. За даними реєстрів, прізвище Сахно має найбільшу кількість носіїв, а саме 7498 осіб, далі йдуть: Махно – 2066 українців, Дахно – 1528 власників і Кахно – 162 представники.

Що цікаво, прізвище Масляк, за легендою, виникло у VIII столітті. Тоді на наших землях мешкав воїн, який був сином саудівського халіфа і наложниці з єгипетського царського роду. Саме його ім'я Маслямак дало початок прізвищу Масляк, від якого згодом утворилися й інші варіанти: Маслек, Маслик, Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук. В усіх цих родових іменах зберігається спільна основа, але змінюється лише остання голосна.

Прізвища, яким понад 1000 років / Фото Freepik

Які стародавні прізвища сьогодні вважаються дуже рідкісними?

До наших часів збереглося небагато старовинних прізвищ. Колись вони належали предкам і передавалися з покоління в покоління. Ці родові імена об'єднує спільне закінчення -ман. Серед найрідкісніших українських прізвищ: Отман, Бікман, Сурман, Котьман, Бацман, Варман.