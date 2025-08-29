З Усікновенням голови Івана Предтечі 2025: щирі привітання у картинках і словах
- 29 серпня відзначають Усікновення голови Івана Предтечі, вшановуючи біблійну подію, пов'язану зі смертю Івана Хрестителя.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах для рідних і друзів з нагоди свята.
29 серпня віряни вшановують Усікновення голови Івана Предтечі. У цей день заведено згадувати біблійну подію, пов'язану зі смертю Івана Хрестителя.
За переказами, Іван Предтеча публічно засудив царя Ірода за незаконний шлюб з Іродіадою, дружиною його брата. У зв'язку з цим, святого ув'язнили. Згодом, під час святкування дня народження Ірода, його пасербиця Соломія виконала танок, який настільки сподобався цареві, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Дівчина попросила голову Івана Хрестителя на блюді. Пізніше Ірод виконав це прохання, тому святого обезголовили, пише LifeStyle24 на Православний церковний календар.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на серпень 2025
З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.
Усікновення голови Івана Предтечі 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах
Нехай милосердям наповняться серця, щоб свічки в церквах тільки за здоров'я ставили, щоб зло викорінилося, а люди з душею завжди ставилися одне до одного. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З усіканням глави Іоанна Предтечі!
***
У День Усікновення голови Івана Предтечі хочу побажати миру, добра і добробуту. Бажаю жити по совісті. Бажаю вірити в краще. Бажаю ділитися з близькими надією, радістю і щастям. Нехай в житті буде менше труднощів і тривог. На життєвому шляху хай буде більше світла і благодіяння.
***
У День Усікновення голови Івана Предтечі я хочу побажати тобі бути людиною світлої думки, міцної віри, щирої любові, душевної простоти, внутрішньої краси, невтомної надії. Нехай у твоєму житті не буде втрат і тривог, нехай Іван Хреститель допомагає справлятися з будь-якою несправедливістю і складністю життя.
***
У День Усікновення голови Івана Предтечі побажаю жити без яблука розбрату і в постійному круговороті щастя. Бажаю у важливій справі не втрачати розуму і голови, бажаю на своєму шляху усувати будь-які перешкоди й неодмінно виправдовувати власні сподівання.
***
Іван Предтеча
За віру православну
Боротьбу вів міцно вічно,
Вчинки чинив славні.
У день його Усікновення
Я всім втіхи бажаю,
Хай Івана одкровення
Нас радує і надихає!
***
Водою він Ісуса охрестив,
І знав, що це син від Бога,
В пустелі відлюдником жив,
Але скінчилася в тюрмі його дорога.
За примхою жінки скотилася голова,
Його вбила заздрості короста,
Над ним ридала неба синява,
Іван Предтеча був святий апостол.
Будемо й ми, як Іван, вірні,
Молімося Богу про спасіння,
Добрі душею і вірою сильні
Досягнемо благословіння.
***
Хай буде гарним ваше життя земне:
Немарне, скоромне та несумне!
Свічки у храмі запалили,
Бажаю, щоби усі ви прозріли!
Предтечу, Господа хвалили,
Про прощення своє просили!
З Днем Усікновення привітаю,
Щастя, долі побажаю!
Хай лихе усе піде,
Злагоду сім'я ваша знайде!
***
У відчай, друже, не впадай,
У свято ліпше ти молитву почитай!
Піди до церкви та часу не гай –
Нехай Предтеча допоможе – забажай!
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!