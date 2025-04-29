Коли починається Успенський піст у 2025 році: точна дата за новим календарем

Успенський піст є одним із найважливіших періодів у житті православних вірян та греко-католиків. Він щорічно передує святу Успіння Пресвятої Богородиці.

Протягом цього часу віряни не лише обмежують себе у їжі, але й духовно очищаються за допомогою молитви. Коли починається Успенський піст у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці

Коли почнеться Успенський піст у 2025 році

Успенський піст завжди починається за два тижні до Успіння Діви Марії. Загалом віряни постять 14 днів. Упродовж цього періоду людям забороняється вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясні, рибні та молочні. Також вірянам не слід розважатися та веселитися. Втім, християнам дозволяється молитися, ходити до храму та вести спокійний спосіб життя.

У вересні 2023 року відбувся перехід Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. У зв'язку з цим змінилися дати постів. Успенський, зокрема, триватиме з 1 по 14 серпня. Тобто він починається в п'ятницю, а завершиться у четвер, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Коли почнеться Успенський піст / Фото Freepik

Кому можна не постити

Деяким людям піст може сильно нашкодити, тому їм дозволено послабити обмеження в їжі або взагалі їх не дотримуватися. Так, дітям до 14 років дозволяється утриматися від Успенського посту, адже вони потребують збалансованого харчування для росту й розвитку.

Крім цього, літні люди, вагітні жінки й матері, які годують грудьми, також можуть не дотримуватися обмежень в їжі. До того ж тим, хто виконує важку фізичну роботу, теж не варто постити.

Це також стосується і важкохворих людей, які потребують лікування та спеціального раціону.