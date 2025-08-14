Укр Рус
14 серпня, 18:30
2

Вже завтра – Успіння Пресвятої Богородиці 2025: що не можна робити в цей день

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 15 серпня православні християни та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці, що символізує надію на вічне життя.
  • На цей день існує низка заборон, таких як не ходити босоніж, не стригти волосся й нігті.

15 серпня православні християни та греко-католики відзначатимуть одне з найбільших церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці. У храмах у цей день відбуватимуться урочисті богослужіння, під час яких віряни згадуватимуть завершення земного життя Діви Марії та Її вознесіння на небо.

Це свято символізує надію на вічне життя й перемогу над смертю. Детальніше про заборони й традиції Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025: що це за свято?

Останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією. 

Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці?

  • Не варто ходити босоніж.
  • Не слід стригти волосся та нігті.
  • Не можна брати в руки гострі предмети, зокрема ножиці, голки та ножі.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям.
  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід справляти весілля та вінчатися.
  • Не можна гучно розважатися та веселитися.
  • Не рекомендується носити старий і брудний одяг.
  • Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
  • Не можна ображати тварин.
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

