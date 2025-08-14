15 серпня православні християни та греко-католики відзначатимуть одне з найбільших церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці. У храмах у цей день відбуватимуться урочисті богослужіння, під час яких віряни згадуватимуть завершення земного життя Діви Марії та Її вознесіння на небо.

Це свято символізує надію на вічне життя й перемогу над смертю.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025: що це за свято?

Останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією.

Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці?

Не варто ходити босоніж.

Не слід стригти волосся та нігті.

Не можна брати в руки гострі предмети, зокрема ножиці, голки та ножі.

Не рекомендується займатися рукоділлям.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід справляти весілля та вінчатися.

Не можна гучно розважатися та веселитися.

Не рекомендується носити старий і брудний одяг.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна ображати тварин.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

