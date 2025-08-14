Вже завтра – Успіння Пресвятої Богородиці 2025: що не можна робити в цей день
- 15 серпня православні християни та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці, що символізує надію на вічне життя.
- На цей день існує низка заборон, таких як не ходити босоніж, не стригти волосся й нігті.
15 серпня православні християни та греко-католики відзначатимуть одне з найбільших церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці. У храмах у цей день відбуватимуться урочисті богослужіння, під час яких віряни згадуватимуть завершення земного життя Діви Марії та Її вознесіння на небо.
Це свято символізує надію на вічне життя й перемогу над смертю. Детальніше про заборони й традиції Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Успіння Пресвятої Богородиці 2025: що це за свято?
Останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією.
Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.
Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці?
- Не варто ходити босоніж.
- Не слід стригти волосся та нігті.
- Не можна брати в руки гострі предмети, зокрема ножиці, голки та ножі.
- Не рекомендується займатися рукоділлям.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід справляти весілля та вінчатися.
- Не можна гучно розважатися та веселитися.
- Не рекомендується носити старий і брудний одяг.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна ображати тварин.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
