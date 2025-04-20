Великдень 2025: традиції та обряди світлого свята

Сьогодні, 20 квітня, віряни святкують Великдень. Це не лише день Воскресіння Христового, а й свято, коли оживають давні традиції наших предків.

У складні часи Пасха набуває ще глибшого сенсу, адже нагадує, що навіть після темної ночі неодмінно настане світанок. Про традиції та обряди Великодня – розповідає LifeStyle24

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Великдень 2025: традиції та обряди

Підготовка до свята розпочинається ще за сорок вісім днів до нього, а саме з Великого посту. У Чотиридесятницю люди не лише тілесно, а й духовно очищаються, дотримуючись суворих обмежень в їжі та проводячи час за молитвою.

Останній тиждень перед Воскресінням Христовим називається Страсним. У цей період віряни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа, його страждання, смерть і воскресіння. Що цікаво, кожен день цього тижня має своє значення та супроводжується певними традиціями. Так, наприклад, у Чистий четвер віряни згадують Таємну вечерю, яка відбулася перед розп'яттям Спасителя. Також у цей день заведено причащатися, влаштовувати генеральне прибирання в оселі, випікати паски та фарбувати яйця.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Крім цього, господині готують великодній кошик, який традиційно прикрашають квітами та вишитими рушниками. Туди зазвичай кладуть паску, крашанки, сир, ковбасу, масло, сіль – усе те, що буде освячене в церкві й подане на перший великодній сніданок.

Втім, далі настає Страсна п'ятниця, яка нагадує про розп'яття та мученицьку смерть Ісуса Христа. Вірянам заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу, пити алкоголь, веселитися, співати та танцювати. Водночас християни відмовляються від їжі до винесення Плащаниці в церкві. Цю п'ятницю зазвичай проводять у тиші та за щирою молитвою.

Традиції Великодня 2025 / Фото Freepik

У Велику суботу господині завершують підготовку до Великодня, а ввечері відвідують Божу службу в церкві, яка переходить у святкування Воскресіння Христового.​ Вночі віряни збираються у храмах, і розпочинається урочистий хресний хід навколо святині. Після літургії родини повертаються додому, щоб сісти за святковий стіл. Переважно великодня трапеза розпочинається з молитви та радісних слів: "Христос Воскрес" і "Воістину Воскрес". Лише після цього члени родини куштують паску та б'ються пасхальними яйцями – чиє не розіб'ється, той перемагає та вважається найсильнішим.

Важливо зазначити, що святкування Великодня не обмежується лише одним днем. Після Воскресіння Христового починається Світла седмиця – тиждень, протягом якого церква закликає зберігати в серці великодню радість. У цей період не дотримуються посту, адже триває святкування, натомість люди відвідують одне одного, вітають друзів і рідних зі святом, обмінюються подарунками та не відмовляють у допомозі тим, хто цього потребує.