В сложные времена Пасха приобретает еще более глубокий смысл, ведь напоминает, что даже после темной ночи непременно наступит рассвет. О традициях и обрядах Пасхи – рассказывает LifeStyle24

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Пасха 2025: традиции и обряды

Подготовка к празднику начинается еще за сорок восемь дней до него, а именно с Великого поста. В Четыредесятницу люди не только телесно, но и духовно очищаются, соблюдая строгие ограничения в еде и проводя время за молитвой.

Последняя неделя перед Воскресением Христовым называется Страстной. В этот период верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания, смерть и воскресение. Что интересно, каждый день этой недели имеет свое значение и сопровождается определенными традициями. Так, например, в Чистый четверг верующие вспоминают Тайную вечерю, которая состоялась перед распятием Спасителя. Также в этот день принято причащаться, устраивать генеральную уборку в доме, выпекать паски и красить яйца.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Кроме этого, хозяйки готовят пасхальную корзину, которую традиционно украшают цветами и вышитыми полотенцами. Туда обычно кладут паску, яйца, сыр, колбасу, масло, соль – все то, что будет освящено в церкви и подано на первый пасхальный завтрак.

Впрочем, дальше наступает Страстная пятница, которая напоминает о распятии и мученической смерти Иисуса Христа. Верующим запрещено выполнять любую физическую работу, пить алкоголь, веселиться, петь и танцевать. В то же время христиане отказываются от еды до вынесения Плащаницы в церкви. Эту пятницу обычно проводят в тишине и за искренней молитвой.

Традиции Пасхи 2025 / Фото Freepik

В Великую субботу хозяйки завершают подготовку к Пасхе, а вечером посещают Божью службу в церкви, которая переходит в празднование Воскресения Христова. Ночью верующие собираются в храмах, и начинается торжественный крестный ход вокруг святыни. После литургии семьи возвращаются домой, чтобы сесть за праздничный стол. Преимущественно пасхальная трапеза начинается с молитвы и радостных слов: "Христос Воскрес" и "Воистину Воскрес". Только после этого члены семьи пробуют паску и бьются пасхальными яйцами – чье не разобьется, тот побеждает и считается сильнейшим.

Важно отметить, что празднование Пасхи не ограничивается только одним днем. После Воскресения Христова начинается Светлая седмица – неделю, в течение которой церковь призывает хранить в сердце пасхальную радость. В этот период не соблюдают пост, ведь продолжается празднование, зато люди посещают друг друга, поздравляют друзей и родных с праздником, обмениваются подарками и не отказывают в помощи тем, кто в этом нуждается.