Важливо знати всім вірянам: коли не можна працювати перед Великоднем

Вже незабаром настане Страсний тиждень. Він традиційно передує Великодню, до якого віряни продовжують активно готуватися.

Так, християни протягом семи тижнів дотримуються Великого посту, бо прагнуть духовно та тілесно очиститися перед великим святом. Однак існують певні дні, коли вірянам слід присвятити особливу увагу молитвам і роздумам, а не роботі. Коли не можна працювати перед Великоднем – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна працювати перед Великоднем

Вірянам слід відмовитися від будь-якої фізичної праці та хатніх справ у найскорботніший день – Страсну п'ятницю. Саме тоді християни згадують, як Ісуса Христа розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Багато людей відмовляються від їжі до вечірньої служби в церкві, на якій виносять плащаницю – полотно із зображенням Господа. Страсну п'ятницю варто провести за молитвами та духовними роздумами, а не за розвагами та веселощами.

Також християнам не можна працювати у Велику суботу. Цей день нагадує про поховання Ісуса Христа. Традиційно напередодні Воскресіння Христового люди завершують приготування святкового кошика, в якому лежать паски, писанки та крашанки. У Велику суботу в деяких церквах починають освячувати великодні страви.

Коли не можна працювати перед Великоднем / Фото Freepik

Що ще не можна робити перед Великоднем

Не варто порушувати Великий піст, зокрема їсти м'ясні та молочні продукти.

Не рекомендується влаштовувати гучні святкування, розважатися та веселитися.

Не можна конфліктувати, лихословити, пліткувати та ображати.

Не слід займатися важкою фізичною роботою.

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