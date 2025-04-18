Важливий список: які продукти обов'язково мають бути у великодньому кошику
- Великодній кошик традиційно містить паску, яйця, хрін, м'ясо, молочні продукти, і сіль.
- Заборонено освячувати алкогольні напої (крім кагору), тютюнові вироби, кров'янку та матеріальні цінності.
Коли на Великдень у храмах лунає урочисте "Христос Воскрес!", тисячі українських родин приносять до церкви святкові кошики. Так, віряни не лише їх освячують, а й вшановують духовні традиції.
Усі продукти, які лежать у великодньому кошику, мають глибокий символізм. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
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Що має бути в пасхальному кошику
Переважно набір продуктів, які кладуть до святкового кошика, не змінюється вже багато років. Його традиційно застилають вишитим рушником та прикрашають зеленню й квітами. Під час освячення в кошик також заведено класти церковну свічку. За давніми українськими звичаями на Великдень святять такі продукти:
- Паска. Вона уособлює тіло Ісуса Христа, який приніс себе в жертву заради народу та згодом воскрес. Цю страву традиційно випікають у Чистий четвер або Велику суботу, промовляючи молитви й дотримуючись тиші.
- Яйця. Вони символізують початок нового життя. У Чистий четвер господині фарбують крашанки та розмальовують писанки, прикрашаючи їх різноманітними візерунками, що мають власні сенси.
- Хрін. Цей продукт нагадує вірянам, що шлях до воскресіння пролягає через випробування, але лише сильний духом здобуде нове життя. В іншому тлумаченні – це символ глибокого коріння віри.
- М'ясо. Воно символізує жертовність. Після тривалого посту до кошика кладуть м'ясні страви, зокрема домашню ковбасу, буженину, сало та іноді холодець. Важливо зазначити, що на м'ясі не має бути крові.
- Молочні продукти. Вони асоціюються з жертовністю Бога. Зазвичай у кошик кладуть молоко, масло й сир.
- Сіль. У біблійному значенні це символ зв'язку між Господом і людьми, а також означає здоров'я та достаток.
Що не можна освячувати в кошику
Вірянам заборонено освячувати алкогольні напої, зокрема пиво, горілку тощо. Однак християнам дозволяється покласти в кошик кагор. Водночас не варто освячувати тютюнові вироби, кров'янку, а також матеріальні цінності, серед яких гроші, ключі, коштовності та ножі.