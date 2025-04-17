Зовсім скоро Великдень 2025: 5 найкращих TikTok-варіантів, як легко розфарбувати писанки

Вже за кілька днів віряни зберуться за святковим столом, щоб відзначати одне з найважливіших християнських свят – Воскресіння Христове. У Чистий четвер заведено фарбувати яйця та випікати паски.

Так, з наближенням свята все більше людей шукають різноманітні способи, як цікаво та гарно розфарбувати писанки. LifeStyle24 зібрав добірку красивих варіантів з TikTok, якими ви можете скористатися під час підготовки до Великодня.

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Як гарно розфарбувати великодні яйця

Різноколірні писанки

Для цього варто підготувати білі яйця та стерти з них будь-які написи. Щоб отримати жовтий колір крашанок, господині мають додати куркуму у каструлю. Після цього покласти туди яйця та варити їх протягом 7-10 хвилин. Водночас, щоб отримати фіолетовий колір, то замість куркуми, слід покласти синю нарізану капусту. У цій воді варто залишити яйця на ніч або на 5-6 годин. Далі викладайте крашанки на паперовий рушник і змастіть їх олією за бажанням.

Писанки із чаю каркаде

У каструлі закип'ятіть пів літра води, після чого додайте туди каркаде та яйця. Варіть це все протягом 10-15 хвилин. Після того, як ви побачите червоно-фіолетовий колір, додайте оцет, щоб відтінок краще закріпився на яєчній шкаралупі. Потім залишіть яйця у чаї мінімум на 2-3 години. Чим довше вони стоятимуть у настої, тим глибшим буде їхній відтінок. Далі вийміть яйця та висушіть їх за допомогою паперового рушника.

Декорування писанок за допомогою фломастерів

Спершу варто розфарбувати паперові рушники різноколірними фломастерами. Потім щільно загорніть яйце в пофарбований кухонний папір. Далі занурте майбутню писанку на короткий час у миску з водою та вийміть. Після цього залиште яйця на тарілці приблизно на 10-15 хвилин та розгорніть серветки.

#eierfärben #easter #easteregg #osterdeko #diyproject ♬ Worth It. (Sped Up) - RAYE @lindasophia____ Ostereier färben - Batik Look ?? Diese Eierfärbetechnik geht super easy und sieht einfach richtig cool aus. Ihr braucht dafür: * Hart gekochte Eier (kalt) * Eierfarben (Alternativ gehen auch Lebensmittelstifte oder unbedenkliche Filzstifte) * Küchenpapier * Behälter mit Wasser * Teller/Schale zum trocknen Das Küchenpapier mit den Farben nach Lust und Laune bemalen/bestreichen. (Tipp: Schneidet nur ein kleines Loch in die Eierfarbenpipetten, damit ihr gut dosieren könnt.) Dann das Ei stramm in das bemalte Küchenpapier einwickeln. Das eingepackte Ei kurz in eine Schale mit Wasser eintauchen, herausnehmen und je nach gewünschter Farbintensität 2-5 Minuten (wenn ihr Filzstifte nehmt 10-15 Minuten) auf einem Teller einwirken lassen. Auspacken, fertig! Klappt natürlich auch mit ausgeblasenen Eiern. Ihr könnt ein bemaltes Küchenpapier auch ein zweites Mal verwenden. Beim zweiten Mal wird das Ergebnis dann etwas heller (pastelliger), was ich persönlich auch sehr mag! Ostern kann kommen! Probiers unbedingt aus! Folgt mir gerne auch bei Instagram (link in der Bio) dort habe ich Euch auch die Eierfarben abgespeichert. #ostern

Драконячі писанки

У холодну підсолену воду варто покласти яйця й додати туди куркуму та каркаде. Далі слід все закип'ятити та варити близько 10 хвилин, періодично помішуючи. Коли яйця приготуються, вимкніть вогонь і залиште їх до повного охолодження у цій воді. Після цього вийміть писанки та змастіть олією для блиску.

#крашанки #великодніяйця #паска ♬ оригінальний звук - Victoria_Didus @victoria_didus Драконячі яйця до Великодня? Потрібно: Білі помиті яйця 1 ст л куркуми 2 ст л каркаде (якщо в пакетиках то 5-6 шт) Сіль 0.5 ч л В холодну підсолену воду кладемо яйця, додаємо куркуму та каркаде. Доводимо до кипіння і варимо близько 10 хв періодично помішуючи. Коли яйця приготуються, вимикаємо вогонь і залишаємо прохолонути в цій же воді. Виймаємо, просушуємо, та змащуємо олією для блиску. Пишіть в коментарях як вам ідея, та чи будете готувати цього року #великдень

Блискучі писанки

У каструлю додайте солодке біле вино, цукор та яйця. Після цього покладіть туди харчовий барвник будь-якого кольору та варіть усе протягом 10 хвилин. Залишіть яйця у вині на 12-14 годин, а потім вийміть їх та дайте їм висохнути.