Коли закінчується Великий піст у 2025 році: точна дата за новим календарем

3 березня розпочався Великий піст, який передує найбільшому християнському святу – Великодню. Зазвичай він триває протягом 48 днів, під час яких віряни дотримуються суворих правил.

Так, християни мають присвятити час молитвам, відмовитися від розваг та утриматися від вживання продуктів тваринного походження. Коли завершується Великий піст у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли завершується Великий піст 2025

Завершення Великого посту традиційно припадає на Страсну суботу. Цей день є особливо важливим для вірян, адже він символізує кінець суворих харчових обмежень та духовного очищення. У 2025 році віряни припинять поститися 19 квітня, напередодні Воскресіння Христового.

Традиційно, в цей день люди готують святкові кошики, випікають паски та фарбують крашанки. Крім цього, віряни згадують, як тіло Ісуса Христа лежало в труні, поки Його душа перебувала в пеклі для порятунку душ померлих. Також християни приділяють час благодійності та допомагають бідним і нужденним.

Великий піст 2025 / Фото Freepik

За що постять у різні дні тижня

Понеділок присвячений ангелам-охоронцям, тому деякі християни постять у цей день. У цей час заведено займатися добрими справами та молитися, щоб очиститися духовно.

Водночас у середу віряни згадують, як Юда Іскаріот зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У зв'язку з цим, християни традиційно утримуються від м'ясних і молочних продуктів, а під час великих постів – вживають лише сирі овочі та фрукти без додавання олії.

Також християни постяться у п'ятницю. Цей день вважається найважливішим, оскільки нагадує про розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі. У п'ятницю віряни згадують муки Спасителя та Його жертву заради людей, тому дотримуються особливо суворих обмежень у їжі.