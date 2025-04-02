Які молитви варто читати під час Великого посту: пояснення священника

Віряни продовжують дотримуватися Великого посту вже п'ятий тиждень. У цей період християни приділяють особливу увагу зміцненню віри та роздумам про власне життя.

Протягом Великого посту заведено читати молитви, які допомагають духовно очиститися. Які саме священні тексти варто промовляти – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео священника Юліана Тимчука.

Цікаво Варто знати всім вірянам: за що постять у різні дні тижня

Які молитви треба читати під час Великого посту

Молитва не лише допомагає людині очистити серце та переосмислити свої вчинки, а й наблизитися до Бога. Саме тому під час посту вірянам варто присвячувати час спілкуванню з Господом. Так, існує кілька особливих молитов, які варто прочитати в період Святої Чотиридесятниці. За словами священника Юліана Тимчука, у перший тиждень посту важливо звернути свою увагу на Великий покаянний канон преподобного Андрія Критського. З понеділка по четвер його читають частинами, а в п'ятницю – повністю.

Крім цього, християнам варто ознайомитися з текстом Хресної дороги. Ця молитва поділена на 14 циклів, у кожному з яких згадується та чи інша мука Ісуса Христа.

Великий піст – час, коли ми спілкуємося з Господом. Не нехтуйте молитвою, якщо маєте час, то будь-яка молитва буде корисною,

– зауважив священник Юліан Тимчук.

Чи можна святкувати день народження тим, хто народився в піст

Як запевнив священник Юліан Тимчук, християнам можна відзначати свій день народження в піст. У Біблії немає прямої заборони на це, тому важливий не факт святкування, а те, як саме християни його проводять. Хоч під час посту люди дотримуються стриманого способу життя, не варто відмовлятися від радості та вдячності за ще один прожитий рік.

Однак святкування не обов'язково має бути гучним застіллям із розвагами. Натомість воно може бути скромним, але щирим.