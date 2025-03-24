Протягом цих періодів важливо працювати над самовдосконаленням та багато молитися. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Важливо знати всім вірянам: в які дні Великого посту можна їсти рибу

Пісні дні тижня

Християни зазвичай дотримуються посту у середу, адже згадують, як Юда Іскаріот зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У цей день віряни традиційно утримуються від м'ясних і молочних продуктів. Втім, під час великих постів люди вживають лише сирі овочі та фрукти без додавання олії.

Також християни постяться у п'ятницю. Цей день вважається найважливішим, оскільки нагадує про розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі. У п'ятницю віряни згадують муки Спасителя та Його жертву заради людей, тому дотримуються особливо суворих обмежень у їжі.



Крім цього, деякі віряни постять у понеділок, адже він присвячений ангелам-охоронцям. У цей день заведено займатися добрими справами та молитися, щоб очиститися духовно.

Коли розпочався Великий піст 2025

Великий піст вважається найдовшим і найсуворішим у році. Традиційно він стартує за сім тижнів до свята Воскресіння Христового, а саме в Чистий понеділок, а закінчується у суботу. У цей період діють певні харчові обмеження, зокрема заборона на веселощі, розваги та вживання м'ясних та молочних продуктів. Водночас християнам слід вести спокійний спосіб життя, постити та молитися в церкві.

Дата Великого посту залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 20 квітня. Тому Великий піст розпочався 3 березня та триватиме до 19 квітня.