В течение этих периодов важно работать над самосовершенствованием и много молиться. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Важно знать всем верующим: в какие дни Великого поста можно есть рыбу

Постные дни недели

Христиане обычно придерживаются поста в среду, ведь вспоминают, как Иуда Искариот предал Иисуса Христа за 30 сребреников. В этот день верующие традиционно воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Впрочем, во время больших постов люди употребляют только сырые овощи и фрукты без добавления масла.

Также христиане постятся в пятницу. Этот день считается важнейшим, поскольку напоминает о распятии Иисуса Христа на горе Голгофе. В пятницу верующие вспоминают муки Спасителя и Его жертву ради людей, поэтому придерживаются особенно строгих ограничений в еде.



Кроме этого, некоторые верующие постятся в понедельник, ведь он посвящен ангелам-хранителям. В этот день принято заниматься добрыми делами и молиться, чтобы очиститься духовно.

Когда начался Великий пост 2025

Великий пост считается самым длинным и самым строгим в году. Традиционно он стартует за семь недель до праздника Воскресения Христова, а именно в Чистый понедельник, а заканчивается в субботу. В этот период действуют определенные пищевые ограничения, в частности запрет на веселье, развлечения и употребление мясных и молочных продуктов. В то же время христианам следует вести спокойный образ жизни, поститься и молиться в церкви.

Дата Великого поста зависит от дня празднования Пасхи. В этом году Воскресение Господне приходится на 20 апреля. Поэтому Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля.