Діють особливо жорсткі обмеження: які найсуворіші дні Великого посту 2025
- Великий піст 2025 року розпочинається 3 березня і закінчується 18 квітня.
- Найсуворішими днями Великого посту вважаються Чистий понеділок і Страсна п'ятниця, коли віряни повністю відмовляються від їжі, вживаючи лише воду.
3 березня розпочався Великий піст, під час якого віряни готуються до світлого свята – Великодня. Протягом семи тижнів християни дотримуються харчових обмежень і присвячують багато часу молитвам.
Однак серед усіх днів посту існують особливо суворі, коли віряни повністю відмовляються від їжі. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.
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Найсуворіші дні Великого посту 2025
Найбільш стриманими можна назвати перший і останній день посту, тобто Чистий понеділок та Велику п'ятницю. У 2025 році вони припадають на 3 березня і 18 квітня. Чистий понеділок є початком Великого посту. У цей день віряни повністю відмовляються від їжі, вживаючи лише воду. Так, християни не лише утримуються від спокус, а й внутрішньо очищаються. Крім цього, Чистий понеділок символізує початок духовної подорожі до Воскресіння Христового, тому важливо провести його за молитвою та роздумами про своє життя.
Другим найсуворішим днем Великого посту вважається Страсна п'ятниця. Її називають найскорботнішою у році, оскільки тоді розіп'яли Ісуса Христа. У цей день заведено багато молитись і згадувати страждання Сина Божого, який загинув на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. У Велику п'ятницю слід також повністю відмовитися від харчування, але християнам дозволяється пити воду.
У храмах традиційно відбуваються особливі богослужіння, під час яких читаються Євангельські оповіді про останні години земного життя Христа. До того ж віряни приходять до церкви, щоб вклонитися Плащаниці, символічному зображенню похованого Спасителя.
Що не можна робити у Великий піст 2025
Протягом 48 днів діють важливі заборони, яких вірянам варто дотримуватися. Так, християнам не можна їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу. Крім цього, у період посту слід утриматися від гучних святкувань, танців і розваг, уникати сварок, конфліктів, заздрості та гніву. У Великий піст також рекомендується відмовитися від куріння, вживання алкоголю та інших звичок, які можуть шкодити здоров'ю чи викликати залежність. До того ж упродовж семи тижнів не варто лихословити, пліткувати, брехати та ображати.