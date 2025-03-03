Однако среди всех дней поста существуют особенно строгие, когда верующие полностью отказываются от пищи. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Самые строгие дни Великого поста 2025 года

Наиболее сдержанными можно назвать первый и последний день поста, то есть Чистый понедельник и Великую пятницу. В 2025 году они приходятся на 3 марта и 18 апреля. Чистый понедельник является началом Великого поста. В этот день верующие полностью отказываются от пищи, употребляя только воду. Так, христиане не только воздерживаются от искушений, но и внутренне очищаются. Кроме этого, Чистый понедельник символизирует начало духовного путешествия к Воскресению Христовому, поэтому важно провести его за молитвой и размышлениями о своей жизни.

Самые строгие дни Великого поста 2025 / Фото Pinterest

Вторым самым строгим днем Великого поста считается Страстная пятница. Ее называют самой скорбной в году, поскольку тогда распяли Иисуса Христа. В этот день принято много молиться и вспоминать страдания Сына Божьего, который погиб на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. В Великую пятницу следует также полностью отказаться от питания, но христианам разрешается пить воду.

В храмах традиционно совершаются особые богослужения, во время которых читаются Евангельские рассказы о последних часах земной жизни Христа. К тому же верующие приходят в церковь, чтобы поклониться Плащанице, символическому изображению погребенного Спасителя.

Что нельзя делать в Великий пост 2025

В течение 48 дней действуют важные запреты, которых верующим стоит придерживаться. Так, христианам нельзя есть продукты животного происхождения, в частности мясо, молоко, яйца и рыбу. Кроме этого, в период поста следует воздержаться от шумных празднований, танцев и развлечений, избегать ссор, конфликтов, зависти и гнева. В Великий пост также рекомендуется отказаться от курения, употребления алкоголя и других привычек, которые могут вредить здоровью или вызвать зависимость. К тому же в течение семи недель не стоит сквернословить, сплетничать, врать и обижать.