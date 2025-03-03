Однак серед усіх днів посту існують особливо суворі, коли віряни повністю відмовляються від їжі. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Цікаво Вже завтра почнуть діяти обмеження: що заборонено їсти у Великий піст 2025

Найсуворіші дні Великого посту 2025

Найбільш стриманими можна назвати перший і останній день посту, тобто Чистий понеділок та Велику п'ятницю. У 2025 році вони припадають на 3 березня і 18 квітня. Чистий понеділок є початком Великого посту. У цей день віряни повністю відмовляються від їжі, вживаючи лише воду. Так, християни не лише утримуються від спокус, а й внутрішньо очищаються. Крім цього, Чистий понеділок символізує початок духовної подорожі до Воскресіння Христового, тому важливо провести його за молитвою та роздумами про своє життя.

Найсуворіші дні Великого посту 2025 / Фото Pinterest

Другим найсуворішим днем Великого посту вважається Страсна п'ятниця. Її називають найскорботнішою у році, оскільки тоді розіп'яли Ісуса Христа. У цей день заведено багато молитись і згадувати страждання Сина Божого, який загинув на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. У Велику п'ятницю слід також повністю відмовитися від харчування, але християнам дозволяється пити воду.

У храмах традиційно відбуваються особливі богослужіння, під час яких читаються Євангельські оповіді про останні години земного життя Христа. До того ж віряни приходять до церкви, щоб вклонитися Плащаниці, символічному зображенню похованого Спасителя.

Що не можна робити у Великий піст 2025

Протягом 48 днів діють важливі заборони, яких вірянам варто дотримуватися. Так, християнам не можна їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу. Крім цього, у період посту слід утриматися від гучних святкувань, танців і розваг, уникати сварок, конфліктів, заздрості та гніву. У Великий піст також рекомендується відмовитися від куріння, вживання алкоголю та інших звичок, які можуть шкодити здоров'ю чи викликати залежність. До того ж упродовж семи тижнів не варто лихословити, пліткувати, брехати та ображати.