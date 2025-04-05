Свято вже незабаром: коли українці відзначатимуть Вербну неділю у 2025 році

Вербну неділю, одне з найважливіших релігійних свят, традиційно відзначають за тиждень до Великодня. Вперше за 8 років греко-католики та православні християни святкуватимуть Воскресіння Христове разом 20 квітня.

Вербна неділя припадає на шостий тиждень Великого посту. У цей день люди підуть до церкви, щоб освятити вербові гілки. Коли відбудеться Вербна неділя у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде Вербна неділя у 2025 році

Вербна неділя розпочинає Страсний тиждень перед Великоднем. У Вербницю люди згадують важливу подію, яка пов'язана із життям Ісуса Христа – Його вхід до Єрусалиму. Жителі міста раділи появі Сина Божого, який воскресив свого друга Лазаря у Віфанії. Тоді народ зустрів Сина Божого, кидаючи Йому пальмові гілки під ноги. Саме тому Вербну неділю нерідко ще називають Пальмовою.

У зв'язку з тим, що в Україні пальми не ростуть, їх замінили вербовими гілками. Для наших предків верба знаменувала відновлення після тривалої зими та прихід весни. Що цікаво, у деяких областях Вербну неділю називають Шутковою, Цвітною та Квітною.

Щорічно Вербницю відзначають в один з весняних місяців. Цьогоріч віряни західного і східного обряду святкуватимуть Вербну неділю 13 квітня.

Вербна неділя 2025 / Фото Freepik

Традиції Вербної неділі

У цей день віряни вирушають до храму, де священник кропить свяченою водою вербові гілочки. Після служби християни легенько б'ють одне одного вербою та промовляють: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень".

Наші пращури вірили, що освячену вербу не можна викидати, а натомість варто зберігати біля ікони до наступного року. Так, гілочки оберігали предків від нечистої сили. Що цікаво, у народі вірили, що верба має навіть цілющі властивості, тому може принести здоров'я родині та захистити її від хвороб.