Не лише купити обручки: що треба зробити перед вінчанням

Вінчання – це одне з найважливіших Таїнств у житті православних християн. Воно символізує духовне єднання двох душ перед Богом.

Саме тому до вінчання потрібно готуватися з розумінням та відповідальністю. Що саме слід зробити перед тим, як увійти до храму перед початком Таїнства – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Не лише братам і сестрам: яким родичам заборонено одружуватися

Що варто зробити перед вінчанням

Вінчання дозволяється лише хрещеним вірянам у Православній Церкві України. Якщо один із подружжя не охрестився, то це може бути перешкодою, тож варто заздалегідь проконсультуватися зі священником. Також Церква дозволяє вінчатися тільки після укладення державного шлюбу. Адже свідоцтво слід потім принести в храм.

Крім цього, за кілька днів до обряду вінчання закохані мають вирушити на сповідь і причастя. Водночас подружжю рекомендується утриматися від інтимного життя, а натомість присвятити час молитві та прочитанню Святого Письма. До того ж важливо провести розмову зі священником та обговорити сенс Таїнства, правила християнського життя та роль віри в сім'ї.

Після цього варто підготувати необхідні для вінчання речі, серед яких:

обручки;

дві вінчальні свічки;

два рушники для ніг і рук;

ікони Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці;

червоне вино, але не ігристе.

Що треба зробити перед вінчанням / Фото Freepik

Коли не можна вінчатись

Вірянам не варто вінчатися напередодні та безпосередньо у дні великих християнських свят. Зокрема, у Водохреще (6 січня), Стрітення Господнє (2 лютого), Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня), Вербна неділя (13 квітня), Великдень (20 квітня), Вознесіння Господнє (29 травня), Преображення Господнє (6 серпня), Воздвиження Хреста Господнього (14 вересня), Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) та Різдво Христове (25 грудня).

Водночас не рекомендується планувати Таїнство Вінчання на вівторок і четвер, оскільки це заборонено згідно з церковними традиціями. Напередодні середи й п'ятниці, в які згадують Страсті Христові, в жодному разі не можна відзначати свято. Те ж саме стосується і суботи, в яку теж слід відмовитися від веселощів і розваг, адже в неділю заведено вшановувати Воскресіння Христове.