Водохреще Христове 2025: головні заборони та прикмети свята

Сьогодні, 19 січня, українці відзначають Водохреще Христове за старим стилем. Це свято пов'язане з хрещенням Сина Божого в річці Йордані, яке здійснив Іван Предтеча.

У цей день діє низка заборон, яких варто дотримуватися. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

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Народні прикмети на Водохреще

Якщо під час освячення води піде сніг, то очікуйте рясного врожаю.

Якщо побачите багато зірок на небі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на вулиці холодно, то влітку рідко дощитиме.

Якщо на вулиці вітряно, то очікуйте на гарний врожай ягід.

Якщо сьогодні ввечері випаде багато снігу, то рік буде врожайним.

Якщо небо ясне й безхмарне, то протягом січня буде морозно.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме упродовж місяця.

Водохреще 2025 / Фото pravlife.org.ua

Що не можна робити на Водохреще

За народними повір'ями, на Водохреще не можна позичати гроші в борг, оскільки існує високий ризик накликати фінансові труднощі на весь рік. Також не рекомендується стригти волосся чи нігті, бо тоді позбудетеся успіху в усіх починаннях. Крім цього, на Хрещення Господнє не слід ворожити або намагатися "зазирнути" у майбутнє, бо це гріх.

Водночас у цей день краще утриматися від хатніх справ, серед як прання та прибирання, оскільки існує ризик "змити" своє щастя. До того ж не варто сьогодні дарувати або приймати дорогі подарунки.

Важливо також не займатися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням на Водохреща, бо тоді скоротите собі тривалість життя.