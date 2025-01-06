У цей день діє низка заборон, яких варто дотримуватися. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.
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Народні прикмети на Водохреще
- Якщо під час освячення води піде сніг, то очікуйте рясного врожаю.
- Якщо побачите багато зірок на небі, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо на вулиці холодно, то влітку рідко дощитиме.
- Якщо на вулиці вітряно, то очікуйте на гарний врожай ягід.
- Якщо сьогодні ввечері випаде багато снігу, то рік буде врожайним.
- Якщо небо ясне й безхмарне, то протягом січня буде морозно.
- Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме упродовж місяця.
Водохреще 2025 / Фото pravlife.org.ua
Що не можна робити на Водохреще
За народними повір'ями, на Водохреще не можна позичати гроші в борг, оскільки існує високий ризик накликати фінансові труднощі на весь рік. Також не рекомендується стригти волосся чи нігті, бо тоді позбудетеся успіху в усіх починаннях. Крім цього, на Хрещення Господнє не слід ворожити або намагатися "зазирнути" у майбутнє, бо це гріх.
Водночас у цей день краще утриматися від хатніх справ, серед як прання та прибирання, оскільки існує ризик "змити" своє щастя. До того ж не варто сьогодні дарувати або приймати дорогі подарунки.
Важливо також не займатися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням на Водохреща, бо тоді скоротите собі тривалість життя.