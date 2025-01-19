В этот день действует ряд запретов, которых стоит придерживаться. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.

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Народные приметы на Крещение

Если во время освящения воды пойдет снег, то ожидайте обильного урожая.

Если увидите много звезд на небе, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице холодно, то летом редко будет идти дождь.

Если на улице ветрено, то ожидайте хороший урожай ягод.

Если сегодня вечером выпадет много снега, то год будет урожайным.

Если небо ясное и безоблачное, то в течение января будет морозно.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится в течение месяца.

Крещение 2025 / Фото pravlife.org.ua

Что нельзя делать на Крещение

По народным поверьям, на Крещение нельзя занимать деньги в долг, поскольку существует высокий риск навлечь финансовые трудности на весь год. Также не рекомендуется стричь волосы или ногти, потому что тогда лишитесь успеха во всех начинаниях. Кроме этого, на Крещение Господне не следует гадать или пытаться "заглянуть" в будущее, потому что это грех.

В то же время в этот день лучше воздержаться от домашних дел, среди как стирка и уборка, поскольку существует риск "смыть" свое счастье. К тому же не стоит сегодня дарить или принимать дорогие подарки.

Важно также не заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием на Крещение, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.