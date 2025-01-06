У цей день українці освячують воду в церквах та відвідують службу Божу в храмах. Крім цього, люди вітають один одного зі святом Хрещення Господнього, розповідає 24 Канал.
Наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах з Водохрещем. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям у це світле свято.
Не пропустіть З Водохрещем Христовим 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом
Привітання з Водохрещем 2025: картинки, проза й вірші
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби й так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині й в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Дух Святий оберігає вас й благословить на добрі справи, а краплинки кришталевої освяченої води, зміцнять віру, надію любов, і, дадуть упевненості в завтрашньому дні!
Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Нехай Хрещення Господнє в хату
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Вітаю з Водохрещем! Бажаю, щоб цей день забрав всі печалі й тривоги, щоб Господнє благословення супроводжувало вас на життєвому шляху! Нехай свята вода в це свято очистить душу і тіло й наповнить вас силою та натхненням!
Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!
***
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості й благодаті,
Щастя, щоб було у хаті!
***
Вітаю з Хрещенням Господнім і бажаю миру, добра, достатку і добробуту у всьому! Нехай свята вода подарує гармонію і чистоту! Бажаю в це світле свято благословення Господнього, щирої любові й віри в краще!
Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Ісус Христос охрестився
У річці Йордані,
Він крокує нині світом
У славі й шані.
Дай, Боже, вам і нам,
Місту і селу,
І кожному двору
Як нині, так в рік,
І від року в рік,
І на цілий вік
Щастя і достатку,
Щоб не було упадку
В хаті й стайні,
І в нашій родині!
Слава Україні!
***
Вітаю з Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров'ям та легкістю. Миру і злагоди вам!