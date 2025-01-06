У цей день українці освячують воду в церквах та відвідують службу Божу в храмах. Крім цього, люди вітають один одного зі святом Хрещення Господнього, розповідає 24 Канал.

Наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах з Водохрещем. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям у це світле свято.

Не пропустіть З Водохрещем Христовим 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Привітання з Водохрещем 2025: картинки, проза й вірші

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби й так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині й в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Дух Святий оберігає вас й благословить на добрі справи, а краплинки кришталевої освяченої води, зміцнять віру, надію любов, і, дадуть упевненості в завтрашньому дні!

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай Хрещення Господнє в хату

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Вітаю з Водохрещем! Бажаю, щоб цей день забрав всі печалі й тривоги, щоб Господнє благословення супроводжувало вас на життєвому шляху! Нехай свята вода в це свято очистить душу і тіло й наповнить вас силою та натхненням!

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості й благодаті,

Щастя, щоб було у хаті!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім і бажаю миру, добра, достатку і добробуту у всьому! Нехай свята вода подарує гармонію і чистоту! Бажаю в це світле свято благословення Господнього, щирої любові й віри в краще!

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ісус Христос охрестився

У річці Йордані,

Він крокує нині світом

У славі й шані.

Дай, Боже, вам і нам,

Місту і селу,

І кожному двору

Як нині, так в рік,

І від року в рік,

І на цілий вік

Щастя і достатку,

Щоб не було упадку

В хаті й стайні,

І в нашій родині!

Слава Україні!

***

Вітаю з Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров'ям та легкістю. Миру і злагоди вам!