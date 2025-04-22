Коли українці святкуватимуть Вознесіння Господнє у 2025 році: дата важливого свята

Вже зовсім скоро християни святкуватимуть одне з найголовніших церковних свят – Вознесіння Господнє. Традиційно воно припадає на сороковий день після Воскресіння Христового.

У цей день віряни згадують важливі події, пов'язані з Сином Божим. Коли відбудеться Вознесіння Господнє у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде Вознесіння Господнє 2025

Вознесіння Господнє символізує перемогу духовного над тілесним. Згідно з Євангелієм, у цей день Ісус Христос востаннє з'явився апостолам після Свого воскресіння. Спаситель благословив учнів і піднявся на небеса. Так, завершився Його земний шлях, а людство отримало надію на порятунок і вічне життя.

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати більшості релігійних свят змінилися – вони змістилися на 13 днів назад. Втім, день Вознесіння Господнього не є фіксованим і сталим, оскільки пов'язаний з Великоднем.

Цьогоріч Воскресіння Христове вже відзначили 20 квітня. Вознесіння святкують на 40-й день після нього, тому у 2025 році припадає на 29 травня.

Вознесіння Господнє 2025 / Фото Pinterest

Традиції Вознесіння Господнього

В Україні на Вознесіння Господнє заведено випікати "драбинки" – обрядове печиво у формі східців, які символізують шлях Ісуса на небеса. Люди вірили, що саме цього дня земля "відпочиває", тому не працювали на полі й не займалися важкою фізичною працею. У деяких українських селах також існувала традиція вивішувати на дверях зелень або квіти на знак Божого благословення.

У важливе релігійне свято люди обов'язково йдуть до церкви. Вважається, що у цей день Господь чує молитви та прохання усіх вірян, але важливо звертатися до Ісуса Христа щиро. Водночас вірянам варто присвятити час благодійності та допомагати нужденним. Кажуть, що цього дня Господь ходить вулицями в образі жебрака, тому не слід відмовляти бідним.