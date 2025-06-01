Зі Всесвітнім днем батьків 2025: теплі привітання у картинках і словах
- Всесвітній день батьків відзначається 1 червня, заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 2012 році.
- LifeStyle24 підготував привітання зі святом у картинках, прозі та віршах.
Щороку 1 червня відзначають Всесвітній день батьків. Це відносно молоде свято, яке заснували у 2012 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН.
Головна мета Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей. У це свято заведено проводити час із рідними людьми та демонструвати їм свою любов і повагу.
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LifeStyle24 підготував щирі привітання зі Всесвітнім днем батьків у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найріднішим та побажайте їм усього найкращого.
Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025: картинки, проза й вірші
Любі батьки! Вітаю вас зі святом та дякую вам за вашу невтомну працю, любов і підтримку, які ви завжди мені дарували. Ви мій приклад і натхнення. Бажаю вам здоров'я, щастя і багато радісних моментів. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені теплом і любов'ю!
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Дорогі батьки! Хочу висловити свою безмежну вдячність за вашу любов, турботу та підтримку. Ви є прикладом сили, мудрості та відданості, і я завжди буду цінувати все, що ви зробили для мене. Бажаю вам міцного здоров'я, радості та щастя кожного дня. Дякую за все!
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Сердечно вітаю вас з Днем батьків! Ваші любов і підтримка завжди були моїм натхненням. Ви вклали в мене стільки тепла та турботи, і я безмежно вдячний/вдячна за все, що ви для мене зробили. Нехай ваше життя буде сповнене радістю, здоров'ям і щастям. Ви найкращі батьки у світі!
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Вітаю зі Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!
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Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
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Наші милі й любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Дякую я скажу сьогодні,
Батьки мої рідні,
За те, що життя мені подарували,
Здорові будьте, дорогі.
Уклін вам низький за турботу,
За теплоту, радість і силу,
За те, що ніжністю своєї
Мене в надлишку нагородили.
***
Бажаєм здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.