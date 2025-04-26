Зі Всесвітнім днем ветеринара 2025: найгарніші привітання у картинках і словах

В останню суботу квітня традиційно відзначають Всесвітній день ветеринара. Це професійне свято для фахівців, які надають кваліфіковану медичну допомогу тваринам.

Цьогоріч цей день припадає на 26 квітня. Саме тому важливо вшанувати діяльність тих, хто любить тварин і робить все можливе, щоб забезпечити їм комфортне життя. LifeStyle24 підготував теплі привітання у картинках, прозі й віршах зі Всесвітнім днем ветеринара, які ви можете надіслати своїм рідним, друзям і близьким. Подаруйте гарний настрій тим, хто піклується про здоров'я наших чотирилапих і пернатих друзів.

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Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025: картинки, проза й вірші

Зі святом! Ти справжній ангел для всіх представників тваринного світу – людина, яка рятує тих, хто не може сказати про те, що і де болить, поскаржитися і розповісти про свої переживання. Ти розумієш тварин без слів, а велике і добре серце вселяє сили й впевненість. З Днем ветеринара!

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Дорогі ветеринари, прийміть вітання зі святом! Потрібно мати велике почуття любові та милосердя до братів наших менших, щоб робити їх не тільки щасливими, а й здоровими. Ми бажаємо вам величезної професійної поваги колег, безліч можливостей для самореалізації та міцного здоров'я. Завдяки вашим добрим серцям мільйони тварин живуть і насолоджуються щасливим життям. Будьте завжди такими ж чуйними й добродушними людьми, поруч з якими будь-якому вихованцеві буде комфортно і спокійно.

Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні, у Всесвітній день ветеринара, хочу висловити вам щирі вітання та величезну подяку за вашу невтомну працю та безмежну любов до тварин. Ваша готовність допомагати та турбота про здоров'я і добробут наших улюбленців – це справжнє добро, яке неоціненно цінується у нашому світі. Бажаю вам міцного здоров'я, віри в себе та великих досягнень у вашій благородній справі!

Про інші професійні свята квітня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.

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У цей прекрасний день хочу відзначити вашу неперевершену працю. Ви справжній захисник наших улюблених тварин, який несе любов, турботу та професійну допомогу кожен день. Ваша робота – це велике добро, яке змінює життя на краще. Бажаю вам незгасної мотивації, величезних досягнень та постійної радості від вашої благородної місії!

Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести.

Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

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Бути ветеринаром – це покликання,

Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,

Для вас сьогодні щирі побажання,

Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.

Нехай робота приносить вам натхнення,

Здоров'я міцного зичимо вам від душі,

Уміння, таланту і терпіння,

Нехай завжди збуваються мрії всі.

Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025 / Колаж LifeStyle24

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Улюблений лікар ветеринарний,

Сьогодні свято, усміхнись,

Твій славимо внесок гуманітарний,

Тобі невідома користь,

Адже життя братів наших менших,

Готовий рятувати ти знов і знов,

Страждання стражденних зменшивши,

Ти множиш віру і любов.

***

У цей день, хоч і трохи,

Але я хочу вам сказати,

Що будь-якого ви хворого

Просто покликані рятувати.

Всі тварини прекрасні,

Але бувають і хворі,

Створив Бог не марно

Ваші руки золоті.

Нехай воздасться вам сторицею

За прекрасні діла,

Від всіх звірят, що вилікували,

Повага і хвала!