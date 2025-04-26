Цьогоріч цей день припадає на 26 квітня. Саме тому важливо вшанувати діяльність тих, хто любить тварин і робить все можливе, щоб забезпечити їм комфортне життя. LifeStyle24 підготував теплі привітання у картинках, прозі й віршах зі Всесвітнім днем ветеринара, які ви можете надіслати своїм рідним, друзям і близьким. Подаруйте гарний настрій тим, хто піклується про здоров'я наших чотирилапих і пернатих друзів.

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Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025: картинки, проза й вірші

Зі святом! Ти справжній ангел для всіх представників тваринного світу – людина, яка рятує тих, хто не може сказати про те, що і де болить, поскаржитися і розповісти про свої переживання. Ти розумієш тварин без слів, а велике і добре серце вселяє сили й впевненість. З Днем ветеринара!

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Дорогі ветеринари, прийміть вітання зі святом! Потрібно мати велике почуття любові та милосердя до братів наших менших, щоб робити їх не тільки щасливими, а й здоровими. Ми бажаємо вам величезної професійної поваги колег, безліч можливостей для самореалізації та міцного здоров'я. Завдяки вашим добрим серцям мільйони тварин живуть і насолоджуються щасливим життям. Будьте завжди такими ж чуйними й добродушними людьми, поруч з якими будь-якому вихованцеві буде комфортно і спокійно.

Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні, у Всесвітній день ветеринара, хочу висловити вам щирі вітання та величезну подяку за вашу невтомну працю та безмежну любов до тварин. Ваша готовність допомагати та турбота про здоров'я і добробут наших улюбленців – це справжнє добро, яке неоціненно цінується у нашому світі. Бажаю вам міцного здоров'я, віри в себе та великих досягнень у вашій благородній справі!

Про інші професійні свята квітня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.

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У цей прекрасний день хочу відзначити вашу неперевершену працю. Ви справжній захисник наших улюблених тварин, який несе любов, турботу та професійну допомогу кожен день. Ваша робота – це велике добро, яке змінює життя на краще. Бажаю вам незгасної мотивації, величезних досягнень та постійної радості від вашої благородної місії!

Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести.

Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

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Бути ветеринаром – це покликання,

Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,

Для вас сьогодні щирі побажання,

Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.

Нехай робота приносить вам натхнення,

Здоров'я міцного зичимо вам від душі,

Уміння, таланту і терпіння,

Нехай завжди збуваються мрії всі.

Привітання зі Всесвітнім днем ветеринара 2025 / Колаж LifeStyle24

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Улюблений лікар ветеринарний,

Сьогодні свято, усміхнись,

Твій славимо внесок гуманітарний,

Тобі невідома користь,

Адже життя братів наших менших,

Готовий рятувати ти знов і знов,

Страждання стражденних зменшивши,

Ти множиш віру і любов.

***

У цей день, хоч і трохи,

Але я хочу вам сказати,

Що будь-якого ви хворого

Просто покликані рятувати.

Всі тварини прекрасні,

Але бувають і хворі,

Створив Бог не марно

Ваші руки золоті.

Нехай воздасться вам сторицею

За прекрасні діла,

Від всіх звірят, що вилікували,

Повага і хвала!