В этом году этот день приходится на 26 апреля. Именно поэтому важно почтить деятельность тех, кто любит животных и делает все возможное, чтобы обеспечить им комфортную жизнь. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления в картинках, прозе и стихах со Всемирным днем ветеринара, которые вы можете отправить своим родным, друзьям и близким. Подарите хорошее настроение тем, кто заботится о здоровье наших четвероногих и пернатых друзей.

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Поздравления со Всемирным днем ветеринара 2025: картинки, проза и стихи

С праздником! Ты настоящий ангел для всех представителей животного мира – человек, который спасает тех, кто не может сказать о том, что и где болит, пожаловаться и рассказать о своих переживаниях. Ты понимаешь животных без слов, а большое и доброе сердце вселяет силы и уверенность. С Днем ветеринара!

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Дорогие ветеринары, примите поздравления с праздником! Нужно иметь большое чувство любви и милосердия к братьям нашим меньшим, чтобы делать их не только счастливыми, но и здоровыми. Мы желаем вам огромного профессионального уважения коллег, множество возможностей для самореализации и крепкого здоровья. Благодаря вашим добрым сердцам миллионы животных живут и наслаждаются счастливой жизнью. Будьте всегда такими же отзывчивыми и добродушными людьми, рядом с которыми любому питомцу будет комфортно и спокойно.

Поздравление со Всемирным днем ветеринара 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сегодня, во Всемирный день ветеринара, хочу выразить вам искренние поздравления и огромную благодарность за ваш неутомимый труд и безграничную любовь к животным. Ваша готовность помогать и забота о здоровье и благополучии наших любимцев – это настоящее добро, которое неоценимо ценится в нашем мире. Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и больших достижений в вашем благородном деле!

О других профессиональных праздниках апреля 2025 года – читайте далее в нашем материале.

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В этот прекрасный день хочу отметить ваш непревзойденный труд. Вы настоящий защитник наших любимых животных, который несет любовь, заботу и профессиональную помощь каждый день. Ваша работа – это большое добро, которое меняет жизнь к лучшему. Желаю вам неугасающей мотивации, огромных достижений и постоянной радости от вашей благородной миссии!

Поздравление со Всемирным днем ветеринара 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести.

Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

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Бути ветеринаром – це покликання,

Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,

Для вас сьогодні щирі побажання,

Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.

Нехай робота приносить вам натхнення,

Здоров'я міцного зичимо вам від душі,

Уміння, таланту і терпіння,

Нехай завжди збуваються мрії всі.

Поздравление со Всемирным днем ветеринара 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Улюблений лікар ветеринарний,

Сьогодні свято, усміхнись,

Твій славимо внесок гуманітарний,

Тобі невідома користь,

Адже життя братів наших менших,

Готовий рятувати ти знов і знов,

Страждання стражденних зменшивши,

Ти множиш віру і любов.

***

У цей день, хоч і трохи,

Але я хочу вам сказати,

Що будь-якого ви хворого

Просто покликані рятувати.

Всі тварини прекрасні,

Але бувають і хворі,

Створив Бог не марно

Ваші руки золоті.

Нехай воздасться вам сторицею

За прекрасні діла,

Від всіх звірят, що вилікували,

Повага і хвала!