Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

Щомісяця віряни вшановують пам'ять святих та інші важливі церковні дати. Зокрема, пов'язані з подіями, що вплинули на поширення християнства серед людей.

Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на листопад 2025 нижче, пише 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.

Православний календар на листопад 2025 за новим стилем

1 листопада – святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна.

2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.

4 листопада – святого преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра і Єрмея.

5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими.

6 листопада – святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського.

7 листопада – святих 33 мучеників у Мелітині.

8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла. Це свято присвячене головному захиснику Божої слави й очільнику ангелів у боротьбі проти зла.

9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти.

10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними.

11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія, святого преподобного сповідника Теодора Студита.

12 листопада – святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.

13 листопада – святого святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського.

14 листопада – святого апостола Филипа.

15 листопада – початок Різдвяного посту. Він триває 40 днів до Різдва Христового. Цей піст встановлений для духовного й тілесного очищення вірян і водночас підготовки християн до свята Народження Спасителя.

16 листопада – святого апостола і євангелиста Матея.

17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

18 листопада – святих мучеників Платона і Романа.

19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама.

20 листопада – блаженної преподобної Йосафати (Гордашевської), святого преподобного Григорія Декаполіта.

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене події, коли батьки привели 3-річну Діву Марію до Єрусалимського храму і віддали на служіння Богу, виконавши свою обітницю.

22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним.

23 листопада – святих святителів Амфілоха і Григорія.

24 листопада – святої великомучениці Катерини та святого великомученика Меркурія.

25 листопада – святого священномученика Климента, Папи.

26 листопада – святого преподобного Аліпія, стовпника.

27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина та святого преподобного Палладія.

28 листопада – святого преподобного Стефана Нового та святого мученика Іринарха.

29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена.

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного. Він був першим з 12 учнів, кого покликав Ісус Христос. Саме тому Андрія і назвали Первозванним. Відомо, що він був братом апостола Петра і займався рибальством. За церковним переданням, Андрій проповідував християнство на землях Скіфії і прийняв мученицьку смерть, бувши розіп'ятим на хресті.

Православний календар на листопад 2025 року за старим стилем

1 листопада – мученика Уара і з ним семи вчителів християнських.

2 листопада – великомученика Артемія Антіохійського.

3 листопада – святого Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглінського.

4 листопада – рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця.

5 листопада – апостола Якова, брата Господнього.

6 листопада – мученика Арефа.

7 листопада – мучеників Маркіяна і Мартирія та Дмитрівська батьківська субота.

8 листопада – великомученика Димитрія Солунського.

9 листопада – преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

10 листопада – великомучениці Параскеви Іконійської.

11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянині.

12 листопада – священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії.

13 листопада – преподобних Спиридона і Никодима Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.

15 листопада – мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста.

16 листопада – преподобного Акепсима Антіохійського.

17 листопада – священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмея, пресвітера.

18 листопада – мучеників Галактіона та Епістимії.

19 листопада – святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського.

20 листопада – мученика Феодота Анкірського.

21 листопада – Собор архистратига Михаїла.

22 листопада – преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського.

23 листопада – мученика Ореста Тіанського, лікаря.

24 листопада – преподобного Феодора Студита, сповідника.

25 листопада – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

26 листопада – святителя Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

27 листопада – апостола Филипа, заговини на Різдвяний піст.

28 листопада – мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва та початок Різдвяного посту.

29 листопада – апостола і євангеліста Матвія.

30 листопада – святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.