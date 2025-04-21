День з особливими традиціями: яке свято відзначають 21 квітня 2025 року

20 квітня в Україні віряни святкуватимуть Великдень – одне з найважливіших і найсвітліших християнських свят. Воно символізує Воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю.

А уже 21 квітня 2025 року, віряни святкуватимуть Світлий понеділок. Це початок великоднього тижня, цей день також заведено називати Поливаним понеділком – розповідає LifeStyle24.

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Що відомо про Поливаний понеділок в Україні: традиції цього свята

Поливаний понеділок – це свято, яке традиційно відзначається в понеділок після Великодня. Воно є частиною Світлого тижня.

Традиція обливати одне одного водою на Поливаний понеділок має глибоке історичне коріння, яке веде до часів Київської Русі. У ті далекі часи цей обряд тривав не один, а цілих три дні й поєднував у собі елементи язичницьких весняних обрядів очищення з християнським святом Воскресіння Христового.

Вода в ті часи символізувала життя, очищення та відродження. Їй приписували цілющі властивості – вважалося, що облита людина протягом року буде здоровою, щасливою та коханою.

Як святкують Поливаний понеділок сьогодні

Сьогодні Поливаний понеділок в Україні також обожнюють відзначати. Люди виходять на вулиці з пляшками, відрами чи водяними пістолетами, обливання супроводжується жартами, сміхом і добрими побажаннями здоров'я й радості.

Попри те, що цей звичай не входить до офіційного церковного календаря, церква не заперечує проти його святкування – за умови, що воно проходить з повагою до інших і без надмірностей. Поливаний понеділок є чудовим прикладом гармонійного поєднання духовної радості Великодня та давніх народних традицій, які збагачують українську культурну спадщину.