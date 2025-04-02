Коли не можна хрестити дитину: важливі заборони, про які треба знати

Хрещення – одна з найважливіших подій у житті кожного християнина. Адже це не лише релігійний обряд, а й символічний момент, коли дитина долучається до церковної спільноти.

Попри велике значення цього таїнства, існують певні обмеження щодо дня його проведення. Коли не можна хрестити дитину – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна хрестити дитину

Загалом, хрещення можна проводити будь-коли, але деякі періоди вважаються менш сприятливими. Так, Православна церква України не рекомендує хрестити дітей у дні суворого посту, зокрема під час Великого, Різдвяного та Успенського постів. Річ у тім, що в цей час люди духовно очищаються, а тому святкування, яке традиційно супроводжує хрещення, не відповідає стриманій атмосфері. Також не заведено хрестити малюків у Страсну п'ятницю, оскільки це день скорботи, в який віряни згадують як Ісуса Христа розіп'яли на горі Голгофі.

Крім цього, в деяких церквах відмовляють у хрещенні дитини на великі релігійні свята, зокрема на Різдво, Водохреще, Благовіщення та Великдень. Адже священники проводять святкові богослужіння, тому будуть зайняті в цей час. Втім, якщо в родини є певні сумніви щодо вибору дати, то варто порадитися зі священнослужителем, який підкаже найкращий час для цієї важливої події.

Коли не можна хрестити дитину / Фото Freepik

Народні прикмети на хрещення дитини