Коли не можна хрестити дитину: важливі заборони, про які треба знати
- Не рекомендується хрестити дітей під час суворих постів, таких як Великий піст, Різдвяний піст, Успенський та Петрів пости, а також у Страсну п'ятницю.
- Деякі церкви відмовляють у хрещенні на великі релігійні свята через зайнятість священників святковими богослужіннями.
Хрещення – одна з найважливіших подій у житті кожного християнина. Адже це не лише релігійний обряд, а й символічний момент, коли дитина долучається до церковної спільноти.
Попри велике значення цього таїнства, існують певні обмеження щодо дня його проведення. Коли не можна хрестити дитину – розповідає LifeStyle24.
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Коли не можна хрестити дитину
Загалом, хрещення можна проводити будь-коли, але деякі періоди вважаються менш сприятливими. Так, Православна церква України не рекомендує хрестити дітей у дні суворого посту, зокрема під час Великого, Різдвяного та Успенського постів. Річ у тім, що в цей час люди духовно очищаються, а тому святкування, яке традиційно супроводжує хрещення, не відповідає стриманій атмосфері. Також не заведено хрестити малюків у Страсну п'ятницю, оскільки це день скорботи, в який віряни згадують як Ісуса Христа розіп'яли на горі Голгофі.
Крім цього, в деяких церквах відмовляють у хрещенні дитини на великі релігійні свята, зокрема на Різдво, Водохреще, Благовіщення та Великдень. Адже священники проводять святкові богослужіння, тому будуть зайняті в цей час. Втім, якщо в родини є певні сумніви щодо вибору дати, то варто порадитися зі священнослужителем, який підкаже найкращий час для цієї важливої події.
Народні прикмети на хрещення дитини
- Якщо обряд хрещення дитини буде проводитися після вінчання, то це гарний знак.
- Якщо після завершення хрещення піде дощ, то це означає, що Бог омив душу малюка.
- Якщо перед хрещенням б'ють церковні дзвони, то дитина проведе щасливе життя.
- Якщо хрестити дитину та її батьків в один і той самий день, то здоров'я малюка значно погіршиться.
- Якщо батьки перерахують гроші в домі перед хрещенням, то дитина не знатиме матеріальних труднощів у майбутньому.
- Якщо під час хрещення будуть мити підлогу в храмі, то дитина позбудеться удачі й щастя.