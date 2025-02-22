Чи можна нести штучні квіти на цвинтар: запам'ятайте це

Щороку перед поминальними днями українці масово купують штучні вінки та квіти для могил рідних. Крім цього, люди ставлять свічки у церквах за упокій померлих.

Однак не всі знають, чи можна нести штучні квіти на кладовище. Детальніше про це – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.

Не пропустіть Чи можна дарувати людині парну кількість квітів: запам'ятайте це

Чи можна нести штучні квіти на цвинтар

Штучні вінки та квіти зазвичай виготовляють з матеріалів, які майже неможливо переробити. Через це їх утилізація перетворюється на справжню екологічну катастрофу. Крім цього, пластик розкладається століттями, виділяючи шкідливі речовини в ґрунт і воду. До того ж на кладовищах часто спалюють пластикові квіти, що призводить до викидів токсичних речовин у повітря, які викликають серйозні захворювання, серед яких рак.

Православна церква України не підтримує традицію приносити штучні рослини на кладовище. Священники наголошують, що вшанувати пам'ять померлого можна лише за допомогою молитви та догляду за могилами. Водночас пластик, який забруднює землю, ніяк не вплине на те, чи знайде душа покійника спокій.

Закликаємо покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь,

– запевнили у Православній церкві України.

Скільки квітів треба нести на похорон

У народі вірять, що на похорон варто приносити парну кількість квітів, адже це означає завершеність. Також люди віддають перевагу конкретним видам рослин, які асоціюються з трагічними подіями.

За словами священників ПЦУ, немає жодної різниці в тому, чи обирати парну, чи непарну кількість квітів, які треба покласти на могилу. Тому людина має самостійно вирішити, скільки рослин принести на цвинтар. Втім, якщо ж вірянин віддає перевагу парній кількості, то зазвичай букети обмежуються від 2 до 8 квіток.