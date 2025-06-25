Немов невидимий щит: 5 українських жіночих імен, які оберігають від зла

В Україні часто можна почути жіночі імена, які здатні оберігати своїх власниць від негараздів. Деякі з варіантів навіть захищають від недоброго ока та несправедливості й відганяють нечисту силу.

LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен, які притягують добробут та оберігають від зла. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

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Добірка жіночих імен, які оберігають від зла

Євгенія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "благородна". У давнину воно належало спокійним дівчатам, які завжди були уважними до інших. Євгенії можуть легко відрізнити правду від брехні. Водночас власниці цього імені полюбляють допомагати найріднішим.

Віра

Таке ім'я має латинське коріння та перекладається як "віра". Його власницями зазвичай є стійкі дівчата, які відзначаються чесністю та здатністю давати корисні поради у найтемніші часи. Ці жінки нерідко надихають інших на нові звершення.

Зоряна

Це слов'янське ім'я, яке утворене від слова "зоря". Саме тому воно може трактуватися як "та, що несе світло зорі". Представниці цього імені – натхненні та мрійливі жінки, здатні випромінювати лише позитивну енергію. Зоряни часто досягають успіху у творчій сфері, бо можуть власноруч створювати щось прекрасне.

Імена, які оберігають / Фото Freepik

Злата

Ім'я Злата також має слов'янське коріння та означає "золота". Такі жінки – добрі та щедрі, вони дарують свою любов усім навколо. Власниці цього імені здатні загоювати рани словом і власною присутністю.

Ярослава

Таке ім'я має давньослов'янське походження та означає "та, що яра славою". Ярослави прагнуть боротися за справедливість, правду та добро навіть тоді, коли це складно. Ці жінки ніколи не відмовлять у допомозі, а натомість захищатимуть близьких до останнього.

Нагадаємо, раніше наша редакція вже розповідала про жіночі імена, які приносять своїм власницям щастя.