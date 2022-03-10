Ліки, гроші й десятки швидких: як працює гуманітарний штаб і що вже вдалося зробити

Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань вже працює – задля розв'язання конкретних проблем українців в умовах війни. Про це повідомив його керівник Андрій Єрмак.

Він розповів про допомогу від українського бізнесу, міжнародних організацій та держав. Завдяки їм вдалося забезпечити постачання ліків, автомобілів швидкої допомоги та гуманітарних вантажів.

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Єрмак розповів про роботу гуманітарного штабу

Ресурс "Співдія" спільно з monobank опрацювали понад 600 звернень українців. Створено регіональні хаби в Закарпатті, Львові, Івано-Франківську та Харкові. 40 тисяч коробок ліків передали в медзаклади Києва від анонімної компанії.

До допомоги долучилися дві великі міжнародні організації – "Карітас" та SURGe за підтримки уряду Канади. Зокрема, "Карітас" за підтримки посольства Грузії уже відвантажила першу допомогу в Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Київ.

МОЗ скерувало понад 450 тонн медикаментів на склади. Медичну допомогу надали Польща, Латвія, Литва, Велика Британія, Ізраїль, Данія, ВООЗ, ЮНІСЕФ, "Лікарі без кордонів".

Надходить допомога від бізнесу – Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Біофарма", Stada, "Фармак", Galexis, Фонд Ахметова, клініка Ernst von Bergmann. А Данія навіть надала 19 автомобілів швидкої допомоги.

Потреби у ліках для наших військових оперативно забезпечуються з усіх складів МОЗ,

– наголосив окремо Єрмак.

Працюють і програми психологічної допомоги – "Розкажи мені" через телеграм, сайт та чат (550 психологів); щодня виходять інструкції з порадами; фахівці створили ілюстровану казку для дітей про війну, де добро перемагає зло.

Станом на 9 березня на гуманітарний рахунок Національного банку України надійшло 81,2 мільйона гривень, 905,9 тисячі євро, 604,1 тисячі доларів, 6,8 тисячі фунтів стерлінгів.

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