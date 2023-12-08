Доля Киви повчальна, – політолог про майбутнє інших зрадників України

У Сербії зареєстрували філію організації "Другая Украина". Її після обміну створив у Росії зрадник Віктор Медведчук.

Утім, це безперспективна кампанія, вважає політолог Валентин Гладких. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що Медведчук в Україні не міг створити нічого ефективного і наразі він не має жодного політичного статусу.

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Доля Медведчука

Скрізь, де з'являється Віктор Медведчук, нависає загроза для державного суверенітету, зазначив політолог. Тому Сербії варто бути уважною до подібних "партій".

Валентин Гладких про долю зрадників і колаборантів: дивитись відео

А от доля самого Віктора Медведчука досить сумнівна. Ймовірність того, що він може повернутися за грати суттєва.

Доля Киви повчальна. Він не перший і не останній. Це логічне завершення діяльності колаборантів і зрадників. Думаю, рано чи пізно Медведчук повернеться до в'язниці. Те, що його обміняли на початку повномасштабного вторгнення, СБУ отримала чимало корисної інформації – тоді зіграло це роль. Але це відтермінувало його покарання,

– зазначив Гладких.

Нагадаємо, у 2021 році СБУ провела обшуки у будинку Медведчука та його офісі ОПЗЖ. Разом з його соратником Тарасом Козаком йому видали підозру у державній зраді. У лютому 2022 року проросійський політик втік з-під домашнього арешту, а в квітні його затримали. У вересні Україна провела обмін полоненими під час якого повернула 200 українських військових в обмін на Медведчука.

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