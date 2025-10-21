У серпні цього року дружина Дональда Трампа Меланія Трамп написала лист Володимиру Путіну, в якому порушила питання викрадення українських дітей. Подальші кроки російського диктатора змогли переконати її послабити агресивну позицію щодо Кремля.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що Росія повернула кілька дітей, чим Меланія повністю задовольнилась. Це дуже погано, адже до неї дослухається президент США.

Як Путін зміг натиснути на Меланію Трамп?

Виконавчий директор зазначив, що вже понад два місяці Меланія Трамп комунікує з Путіним. В такий спосіб російський диктатор фактично добрався до Дональда Трампа. Найімовірніше, що дружина президента США не мала досить рішучу позицію щодо питання українських дітей, яких викрала Росія.

"Путін вернув 8 дітей і все. Меланія "тикнула пальцем" і сказала, що вона допомогла вернути дітей, а Путін "не такий вже диявол, з ним можна говорити". До цього вона казала, що Росія викрала дітей, зараз вже каже про дітей, які "пропали". Змінила риторику", – сказав він.

Якщо раніше Меланія Трамп сильно впливала на свого чоловіка та була агресивно налаштована проти Росії, тепер цього немає. Російський диктатор, на думку Епштейна, тут виграв.

Путін – традиційний КДБшник. Він знає, як впливати на людей. Він зрозумів, що Меланія – ключовий голос для Трампа. Він дав маленький виграш – кілька дітей, і тоді Меланія заспокоїлась. А в Росії досі залишаються тисячі викрадених українських дітей,

– підкреслив він.

Виконавчий директор додав, що зараз Дональд Трамп не хоче підтримати введення санкцій проти Росії, хоч за це виступають 80 сенаторів зі 100. Ймовірно, президент США звертає увагу на послаблення позиції своєї дружини.

Що відомо про листування Меланії та Путіна?