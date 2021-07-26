Літак Belavia, який подав сигнал лиха, приземлився на 1 двигуні: компанія назвала причину

Літак Belavia, який 26 липня летів з Мінська в Анталію, подавав сигнал лиха. Наразі літак вже приземлився в аеропорту "Домодєдово".

Посадку літак здійснив на одному двигуні. Компанія повідомила, що причиною посадки була технічна несправність.

До теми Прямував з Мінська в Анталію: пасажирський літак подавав сигнал лиха

Літак приземлився на одному двигуні

У компанії повідомили – літак справді запросив посадку в Москві.

Причиною екстреної посадки літака стала несправність одного з двигунів,

– прокоментували інцидент у компанії.

У Belavia пояснили, як насправді розгортались події:

під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталью на борту було 189 пасажирів та 7 членів екіпажу;

на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів;

згідно з інструкцією, екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниження висоти до 8 тисяч футів і посадці в Домодєдово.

У 11:46 борт здійснив посадку в московському аеропорту Домодєдово,

– розповіли в компанії.

Додали, що пасажирам нададуть харчування, а запасний літак, який доставить людей в Анталію, відправлять найближчий часом.

У компанії підтвердили, що літак з бортовим номером EW-455PA з'явився у Belavia всього 5 років тому. До того його ніде не використовували.

Що відомо про інцидент з літаком Belavia

Літак Belavia 26 липня виконував рейс з Мінська в Анталію. Згодом подав сигнал лиха.

Спершу лайнер мав здійснити екстрену посадку у Воронежі. Та літак терміново змінив напрямок у бік Москви, коли спрацював датчик несправності.

Повітряне судно спустилось зі звичної висоти в 10 тисяч метрів, до рівня 2,5 тисячі метрів. Також знизило швидкість – від 800 кілометрів за годину до 450 – 540.