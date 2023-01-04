У Білорусі підіймали в небо літак-розвідник: коли варто очікувати нової масованої атаки

У середу, 4 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Це було пов'язано з тим, що активізувалася російська авіація у Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. Зокрема, у повітря підіймався російський винищувач МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".

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Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, цей літак становить велику небезпеку, адже в України немає засобів протидії такому озброєнню.

Як працює російський літак А-50

Разом з винищувачем МіГ-31К злітав також російський ДРЛВ А-50У. Як пояснив Світан, це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Військовий експерт зауважив, що над цим повітряним судном розміщена велика "тарілка", а на борту є система виявлення координат.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Літак А-50 "бачить" на глибину до 600 кілометрів від точки, де перебуває. Він може "проглядати" фактично третину нашої країни з Півночі, включаючи Київ та увесь так званий "Варшавський шлях". Тобто цей літак чудово "бачить" все, що з Польщі йде у наш бік.

Як зазначив Світан, у парі з навідником зазвичай працює один або кілька літаків, які тренуються виявляти цілі та завдавати певних видів ударів.

Це може бути МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Військовий експерт зауважив, що за літаками такого типу Україна дуже пильно стежить, оскільки вони становлять велику загрозу.

Також літак-розвідник можуть супроводжувати ще кілька винищувачів, які можуть нести ракети Х-59 або протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Роман Світан припустив, коли можлива нова масована ракетна атака по Україні: дивіться відео

Навіщо росіяни підіймають у повітря літак А-50

Льотчик-інструктор нагадав, що російський літак А-50 активно працював перед Новим роком.

"Перед святом судно відлетіло на базу в Росії, швидше за все, аби відзначати Новий рік в колі родини. А після Нового року літак знову повернувся на аеродром Мачулищі. 4 січня росіяни вже почали бойову роботу", – сказав Світан.

Військовий експерт зазначив, що російський літак-розвідник виконує роботу по виявленню певних цілей. Зокрема, росіяни намагаються виявити місця, де базуються засоби української протиповітряної оборони.

Ворог намагається виявити нашу систему ППО і якоюсь мірою підготуватися до пусків, тобто до певного бойового ураження з боку Білорусі,

– зазначив Світан.

Коли ворог може завдати нових масованих ударів по Україні

Він додав, що зазвичай після активності А-50 російські окупанти масовано атакують Україну ракетами. Тож зараз росіяни готуються до нового ракетного обстрілу України.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Росіяни готуються до чергової атаки. Після останньої атаки (31 грудня – 24 канал) має минути як мінімум тиждень. Цей тиждень вже минає. В принципі, орієнтовно 5 – 6 січня вже можна очікувати атаку по наземних цілях на території України.

Льотчик-інструктор додав, що зараз російський літак А-50 може виконувати кілька цілей:

проводити дорозвідку;

здійснювати розвідку щодо тих цілей, по яких російські ракети влучили або, навпаки, не влучили з певних причин.

Далі, за словами Світана, триває обробка отриманих даних та цілевказування для наступної атаки.

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