Речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що було причиною масштабної тривоги в Україні 4 січня, передає 24 Канал.

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Чому в Україні оголошували повітряну тривогу 4 січня

Він зазначив, що в Україні було оголошено повітряну тривогу через російський винищувач МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинжал".

За словами Ігната, відповідних ракет не так багато залишилося в Росії, "мова йде по десятки ракет". Він також підкреслив, що вони вже не раз застосовувалися з 24 лютого.

За інформацією Ігната, політ МіГ-31К триває близько півтори години. Він може завдавати ударів з повітря і будь-який регіон України може бути уражений цією ракетою, стверджує представник Повітряних Сил.

На жаль, немає засобів протидії такому озброєнню. Виявляти та збивати його – неможливо,

– сказав Ігнат.

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