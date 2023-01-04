Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9 – 10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.

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Коли може відбутися наступна масована атака

Масовані обстріли почалися 10 – 11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. Підготовка – це складний процес,

– пояснив він.

За словами Скібіцького, тут йдеться про вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, підготовку ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. "А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень – два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це", – наголосив представник ГУР.

Скібіцький заявив, що новий масований обстріл може відбутися навіть раніше 9 – 10 січня. Він зазначив, що це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет.

Росія готує свою авіацію

"Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", – зауважив він.

Крім того, як додав представник розвідки, ще багато буде залежати від погоди. За його словами, зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахіди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби, зазначив він.

Також він впевнений, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть не один і не два фактори.

Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно,

– уточнив він.

До слова. Наразі в Чорному морі перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що Росія забрала носіїв ракет, щоб підготувати атаку на Різдво.