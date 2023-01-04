Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине раньше 9 – 10 января. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.

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Когда может произойти следующая массированная атака

Массированные обстрелы начались 10 – 11 октября. Потом было еженедельно, потом был интервал в две недели. Подготовка – это сложный процесс,

– объяснил он.

По словам Скибицкого, речь идет о выборе целей, проведении разведки, доразведки, подготовке ракет, экипажей, самолетов, которые будут осуществлять удар, и другие вопросы, связанные с координацией. "А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделя – две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", – подчеркнул представитель ГУР.

Скибицкий заявил, что новый массированный обстрел может произойти даже раньше 9 – 10 января. Он отметил, что это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет.

Россия готовит свою авиацию

"Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующим обстрелам", – отметил он.

Кроме того, как добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды. По его словам, сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахиды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток, отметил он.

Также он уверен, что у России есть свои планы, на которые влияют даже не один и два фактора.

Имеются комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует какой-то один элемент, очень сложно,

– уточнил он.

К слову. В настоящее время в Черном море находится только 3 корабля страны-агрессора, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ВСУ предполагают, что Россия забрала носителей ракет, чтобы подготовить атаку на Рождество.