Катастрофа МАУ: Україна та ще 3 країни офіційно подали позов проти Ірану

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія офіційно подали позов до Міжнародного суду ООН через збиття літака. Країни вимагають притягнути до відповідальності Іран, який у 2020 році незаконно збив борт рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про підготовку позову стало відомо 29 червня. У повідомленні наголошують, що Іран не відповів на вимогу країн створити арбітраж для вирішення цього спору. Її було надіслано ще 28 грудня 2022 року, проте Тегеран відмовляється співпрацювати.

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Позов проти Ірану офіційно подали до суду

У МЗС наголосили, що Іран першочергово порушив Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року. Україна неодноразово заявляла на офіційному рівні, що збиття Boeing 737 ракетами "земля-повітря" є порушенням міжнародних правових зобов'язань Ірану, щодо яких він повинен взяти на себе повну відповідальність.

Як зазначено в нашому позові, Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів,

– заявили в МЗС.

Крім того, спільний позов до Міжнародного Суду демонструє непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752.

Що відомо про Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, також відома як Монреальська конвенція 1971 року. Канада, Швеція, Україна, Сполучене Королівство та Іран є державами-учасницями цієї Конвенції. Дана Конвенція вимагає від держав забороняти, запобігати та карати певні правопорушення проти цивільної авіації, включно з незаконним та навмисним знищенням повітряного судна, що знаходиться в експлуатації.

Згідно з Конвенцією, Іран мав взяти під варту ймовірних злочинців, негайно провести попереднє розслідування фактів й повідомити зацікавлені країни про свої висновки. Також держави-учасниці Конвенції повинні докладати усіх зусиль, щоб запобігати злочинам проти цивільної авіації.

У позові Україна та ще 3 країни стверджують, що Іран здійснював дії та бездіяльність, які повністю не відповідають вимогам Монреальської конвенції 1971 року до та після збиття літака рейсу PS752 військовослужбовцями Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

"Іран не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню рейсу PS752. Згодом він також не зміг провести прозоре, справедливе та неупереджене розслідування та судове переслідування відповідно до міжнародного права. Натомість Іран приховав або знищив докази (включаючи негайне знесення місця катастрофи бульдозером), звинуватив інші держави, перш ніж покласти провину за збиття на військовослужбовців КВІР низової ланки, провів фіктивний і непрозорий судовий процес і не надав жодної інформації заявникам або Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про заходи, вжиті щодо ймовірних порушників", – мовиться у документі.

Україна вимагає не лише притягнути Іран до відповідальності, а й виплати справедливої компенсації за матеріальні та моральні збитки родинам загиблих.

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